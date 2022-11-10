DuoCards для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,47 Мб
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DuoCards - приложение, которое поможет вам выучить иностранный язык или улучшить свой словарный запас с помощью карточек и языковых видеокурсов.

Это приложение для изучения языка использует карточки для просмотра иностранных слов или фраз для учащегося, который будет перелистывать и сортировать карточки как известные или неизвестные. Слова будут повторяться для правильного запоминания словарного запаса. Присутствует возможность угадывать слова и фразы, чтобы отточивать навыки, имеется встроенный переводчик, построитель словарного запаса и трекер производительности и многое другое.

Особенности DuoCards:

  • Простое и удобное приложение для изучения иностранных языков.
  • Методика изучения с помощью карточек и языковых видеокурсов.
  • Нажмите на любую карточку, чтобы увидеть английский перевод.
  • Минималистичное, привлекательное и эргономичное отображение.
  • Построитель словарного запаса для поиска новых слов и фраз.
  • Простое управление движением и касанием для перемещения карточек.
  • Войдите в режим предположения, чтобы оценить свои навыки бесплатного изучения языка.
  • Используйте встроенный переводчик, чтобы учить и сохранять новые слова.
  • Добавляйте слова из общих наборов или читайте статьи на иностранных языках.
  • Делитесь незнакомыми словами с помощью DuoCards и узнавайте их значение.
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