DuoCards - приложение, которое поможет вам выучить иностранный язык или улучшить свой словарный запас с помощью карточек и языковых видеокурсов.

Это приложение для изучения языка использует карточки для просмотра иностранных слов или фраз для учащегося, который будет перелистывать и сортировать карточки как известные или неизвестные. Слова будут повторяться для правильного запоминания словарного запаса. Присутствует возможность угадывать слова и фразы, чтобы отточивать навыки, имеется встроенный переводчик, построитель словарного запаса и трекер производительности и многое другое.

Особенности DuoCards: