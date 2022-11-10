DuoCards для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DuoCards
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,47 Мб
DuoCards - приложение, которое поможет вам выучить иностранный язык или улучшить свой словарный запас с помощью карточек и языковых видеокурсов.
Это приложение для изучения языка использует карточки для просмотра иностранных слов или фраз для учащегося, который будет перелистывать и сортировать карточки как известные или неизвестные. Слова будут повторяться для правильного запоминания словарного запаса. Присутствует возможность угадывать слова и фразы, чтобы отточивать навыки, имеется встроенный переводчик, построитель словарного запаса и трекер производительности и многое другое.
Особенности DuoCards:
- Простое и удобное приложение для изучения иностранных языков.
- Методика изучения с помощью карточек и языковых видеокурсов.
- Нажмите на любую карточку, чтобы увидеть английский перевод.
- Минималистичное, привлекательное и эргономичное отображение.
- Построитель словарного запаса для поиска новых слов и фраз.
- Простое управление движением и касанием для перемещения карточек.
- Войдите в режим предположения, чтобы оценить свои навыки бесплатного изучения языка.
- Используйте встроенный переводчик, чтобы учить и сохранять новые слова.
- Добавляйте слова из общих наборов или читайте статьи на иностранных языках.
- Делитесь незнакомыми словами с помощью DuoCards и узнавайте их значение.
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