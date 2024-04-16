Новогодние Фоторамки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VicMan LLC
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 296 | Статистика
|Размер:
|38.7 Мб
|СКАЧАТЬ
Новогодние Фоторамки - бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю огромную коллекцию праздничных фото рамок и фото эффектов, благодаря чему существенно упростится процесс выбора поздравительной открытки друзьям и близким на Новый Год и Рождество.
Пользоваться приложением очень просто: выберите рамку из большой коллекции, затем выбираете фото из Галереи или делаете снимок на камеру, после чего остается всего лишь подписать открытку своим текстом и отправить результат другу любым удобным способом. Также полученное изображение можно установить в качестве иконки телефонного контакта или обоев рабочего стола. При сохранении картинки на SD карту вы получаете полноразмерное изображение хорошего качества.
Ключевые особенности приложения Новогодние Фоторамки:
- Наденьте друзьям с картинок на телефонных контактах шапки Санта Клауса! Доступны красная шапка Санта Клауса, синяя шапка Деда Мороза, кокошник Снегурочки и оленьи рожки!
- Поместите свое фото в рамку из цифр '2016' или создайте свой фото календарь.
- Заморозьте картинку на рабочем столе при помощи рамок с узорами из инея и льда
- Украсьте свои фото новогодними елочными шарами, фейерверками и гирляндами!
- Отправьте друзей на снежную вечеринку к пингвинам
- Сделайте так, чтобы веселые маленькие дракончики забавлялись с вашими фотографиями.
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Отзывы о программе Новогодние Фоторамки
Admin
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