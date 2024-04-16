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Новогодние Фоторамки для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2024.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 296 | Статистика
Размер:38.7 Мб
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Новогодние Фоторамки скриншот № 1
Новогодние Фоторамки скриншот № 2
Новогодние Фоторамки скриншот № 3
Новогодние Фоторамки скриншот № 4

Новогодние Фоторамки - бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю огромную коллекцию праздничных фото рамок и фото эффектов, благодаря чему существенно упростится процесс выбора поздравительной открытки друзьям и близким на Новый Год и Рождество.

Пользоваться приложением очень просто: выберите рамку из большой коллекции, затем выбираете фото из Галереи или делаете снимок на камеру, после чего остается всего лишь подписать открытку своим текстом и отправить результат другу любым удобным способом. Также полученное изображение можно установить в качестве иконки телефонного контакта или обоев рабочего стола. При сохранении картинки на SD карту вы получаете полноразмерное изображение хорошего качества.

Ключевые особенности приложения Новогодние Фоторамки:

  • Наденьте друзьям с картинок на телефонных контактах шапки Санта Клауса! Доступны красная шапка Санта Клауса, синяя шапка Деда Мороза, кокошник Снегурочки и оленьи рожки!
  • Поместите свое фото в рамку из цифр '2016' или создайте свой фото календарь.
  • Заморозьте картинку на рабочем столе при помощи рамок с узорами из инея и льда
  • Украсьте свои фото новогодними елочными шарами, фейерверками и гирляндами!
  • Отправьте друзей на снежную вечеринку к пингвинам
  • Сделайте так, чтобы веселые маленькие дракончики забавлялись с вашими фотографиями.
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