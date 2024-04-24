YouCam Nails для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.26.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 349 | Статистика
Размер:44.82 Мб
СКАЧАТЬ
YouCam Nails скриншот № 2
YouCam Nails скриншот № 3
YouCam Nails скриншот № 4

YouCam Nails - мобильный виртуальный маникюрный салон для Android, который предлагает множество разнообразных цветов, узоров и наклеек, с помощью которых можно с легкостью создать свой неповторимый дизайн ногтей.

Пользоваться приложением очень просто: сфотографируйте свою руку (или воспользуйтесь рукой модели), после чего можно подобрать цвет кожи, нанести понравившийся лак, выбирать дизайн как всех ногтей сразу так и каждого по отдельности, добавлять фотоэффекты, стикеры и узоры, изменять форму ногтей и многое другое. Результатом можно поделиться с друзьями в Beauty Circle, Facebook и других социальных сетях.

Можно как создать собственный дизайн, так и воспользоваться готовыми шаблонами, которые можно нанести одним касанием.

Основные возможности YouCam Nails:

  • 65+ цветов для создания неповторимого дизайна
  • 25+ узоров, вкл. классический французский маникюр, цветы, леопардовый принт и др.
  • Стикеры: 50+ в геометрических, цветочных формах
  • Формы ногтей (5 форм)
  • Beauty cam: персонализируй фотографии созданного нейл-дизайна
  • Преобразование ногтей одним касанием: 20 готовых шаблонов для быстрого преображения
  • Видео-уроки для инспирации в Beauty Circle
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

скачать InstagramInstagram 210.0.0.28.71

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...

скачать PhotoAppPhotoApp 2.4.10

Инновационное приложение для редактирования фотографий с помощью искусственного...

скачать LumyerLumyer 4.0.49

Lumyer – анимационные эффекты изменят ваши фотографии и придадут им новый шарм....

скачать FaceAppFaceApp 5.0.0

Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью...

скачать Фото на документыФото на документы 1.1.70

Приложение позволяет легко создавать высококачественные фото на документы из снимков...

скачать Auto Date and Time Stamp on PhotoAuto Date and Time Stamp on Photo 3.8.7

Приложение поставит водяной знак на ваши фотографии. В программе присутствуют четыре...

Отзывы о программе YouCam Nails

Admin

Отзывов о программе YouCam Nails 1.26.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв