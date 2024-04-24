YouCam Nails - мобильный виртуальный маникюрный салон для Android, который предлагает множество разнообразных цветов, узоров и наклеек, с помощью которых можно с легкостью создать свой неповторимый дизайн ногтей.

Пользоваться приложением очень просто: сфотографируйте свою руку (или воспользуйтесь рукой модели), после чего можно подобрать цвет кожи, нанести понравившийся лак, выбирать дизайн как всех ногтей сразу так и каждого по отдельности, добавлять фотоэффекты, стикеры и узоры, изменять форму ногтей и многое другое. Результатом можно поделиться с друзьями в Beauty Circle, Facebook и других социальных сетях.

Можно как создать собственный дизайн, так и воспользоваться готовыми шаблонами, которые можно нанести одним касанием.

Основные возможности YouCam Nails: