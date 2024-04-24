YouCam Nails для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.26.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Perfect Corp.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 349 | Статистика
|Размер:
|44.82 Мб
|СКАЧАТЬ
YouCam Nails - мобильный виртуальный маникюрный салон для Android, который предлагает множество разнообразных цветов, узоров и наклеек, с помощью которых можно с легкостью создать свой неповторимый дизайн ногтей.
Пользоваться приложением очень просто: сфотографируйте свою руку (или воспользуйтесь рукой модели), после чего можно подобрать цвет кожи, нанести понравившийся лак, выбирать дизайн как всех ногтей сразу так и каждого по отдельности, добавлять фотоэффекты, стикеры и узоры, изменять форму ногтей и многое другое. Результатом можно поделиться с друзьями в Beauty Circle, Facebook и других социальных сетях.
Можно как создать собственный дизайн, так и воспользоваться готовыми шаблонами, которые можно нанести одним касанием.
Основные возможности YouCam Nails:
- 65+ цветов для создания неповторимого дизайна
- 25+ узоров, вкл. классический французский маникюр, цветы, леопардовый принт и др.
- Стикеры: 50+ в геометрических, цветочных формах
- Формы ногтей (5 форм)
- Beauty cam: персонализируй фотографии созданного нейл-дизайна
- Преобразование ногтей одним касанием: 20 готовых шаблонов для быстрого преображения
- Видео-уроки для инспирации в Beauty Circle
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