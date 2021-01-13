Troll Face Quest Classic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Spil Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 712 | Статистика
|Размер:
|56,96 Мб
|СКАЧАТЬ
Troll Face Quest Classic – что делать, если вы попали в плен к интернет-троллям? Конечно же, пытаться сбежать всеми возможными способами. И тут вам понадобится вся смекалка и удача, так как головоломки троллей не только забавные, но, временами, и нелогичные. Попробуйте пройти более веселых 30 уровней и не остаться затролленым.
Скачайте Troll Face Quest Classic и игра вас встретит уникальными художественным стилем, бредовыми героями со странностями и ржачными сценами. В случае, если у вас пропадет интернет, то переживать не стоит: тролли прекрасно себя чувствуют и без него.
- Устранены различные ошибки и оптимизирована производительность
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