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Troll Face Quest Classic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 712 | Статистика
Размер:56,96 Мб
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Troll Face Quest Classic скриншот № 2
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Troll Face Quest Classic скриншот № 4

Troll Face Quest Classic – что делать, если вы попали в плен к интернет-троллям? Конечно же, пытаться сбежать всеми возможными способами. И тут вам понадобится вся смекалка и удача, так как головоломки троллей не только забавные, но, временами, и нелогичные. Попробуйте пройти более веселых 30 уровней и не остаться затролленым.

Скачайте Troll Face Quest Classic и игра вас встретит уникальными художественным стилем, бредовыми героями со странностями и ржачными сценами. В случае, если у вас пропадет интернет, то переживать не стоит: тролли прекрасно себя чувствуют и без него.

Что нового в Troll Face Quest Classic 2.2.1?
  • Устранены различные ошибки и оптимизирована производительность
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