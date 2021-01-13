Troll Face Quest Classic – что делать, если вы попали в плен к интернет-троллям? Конечно же, пытаться сбежать всеми возможными способами. И тут вам понадобится вся смекалка и удача, так как головоломки троллей не только забавные, но, временами, и нелогичные. Попробуйте пройти более веселых 30 уровней и не остаться затролленым.

Скачайте Troll Face Quest Classic и игра вас встретит уникальными художественным стилем, бредовыми героями со странностями и ржачными сценами. В случае, если у вас пропадет интернет, то переживать не стоит: тролли прекрасно себя чувствуют и без него.