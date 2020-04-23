Судоку для Android

Судоку 2.6.0 для Android

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Описание Судоку 2.6.0 для AndroidОписание   Скачать Судоку 2.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (23,1 Мб) Скриншоты Судоку 2.6.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Судоку 2.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Судоку 2.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Судоку – классическая игра-головоломка с числами. Оцените удобство судоку пазлов на мобильном устройстве, это отличная альтернатива бумаге и карандашу!

В начале игры некоторые клетки таблицы заполнены цифрами, в зависимости от уровня сложности. Цель игры – заполнить все клетки цифрами от 1 до 9. Изучите игровое поле и найдите подходящие цифры, но помните, что в каждой из 9 строк, столбцов и блоков цифры не должны повторяться.

Присутствует несколько уровней сложности – от легкого до экспертного, которые подойдут каждому, а также множество функций для упрощения игры. При этом каждое судоку имеет одно решение – в каждую клетку подходит только одно число.

Ключевые особенности:

  • Более 5000 уникальных судоку-головоломок.
  • 4 уровня сложности: легкий, средний, сложный и экспертный.
  • Ежедневные испытания. Решайте судоку каждый день и получайте уникальные награды.
  • Возможность делать заметки, добавляя предполагаемые варианты решения в ячейку, чтобы не держать их в голове.
  • Подсказки.
  • Наличие функции автоматической проверки каждого хода.
  • Выделение повторяющихся цифр.
  • Подробная игровая статистика.
  • Отмена. Сделали ошибку? Просто исправьте ее!
  • Автосохранение.
  • Выделение строки, столбца и блока выбранной ячейки.
  • Выделение одинаковых цифр.
  • Ластик. Очистите ячейки с неверными цифрами.
Судоку
Судоку
Судоку
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 545
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Судоку

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