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Барабанная установка для Android

Барабанная установка 3.23.0 для Android

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Описание Барабанная установка 3.23.0 для AndroidОписание   Скачать Барабанная установка 3.23.0 для AndroidСКАЧАТЬ (77,52 Мб) Скриншоты Барабанная установка 3.23.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Барабанная установка 3.23.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Барабанная установка 3.23.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Барабанная установка – превратите ваше Android-устройство в настоящую драм машину. Для этого достаточно скачать, установить приложение и наслаждаться реалистичными звуками барабанов.

Приложение подойдет как новичкам, там и бывалым барабанщикам. Пользователям будет доступны множество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop, Jazz, Drum and Bass, Electro, Break Beat и д.р.). Звучание каждого барабана можно настроить отдельно (snare drum, bass drum, cowbell, hi-hat, ride and crash cymbals, tom-tom drums). В приложении присутствуют анимационные эффекты, а благодаря низкому уровню задержки, проблем при воспроизведении возникать не должно.

Барабанная установка
Барабанная установка
Барабанная установка
Барабанная установка
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Музыка
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