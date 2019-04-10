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Антирадар Стрелка 3.44 для iPhone
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3.60 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Антирадар Стрелка - программа, предназначенная для предупреждений о стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, Кречеты, обочины и стоплинии, неровности, повороты, и т.п.) в России и СНГ.
Отображает на экране объекты по ходу движения автомобиля, указывает тип, расстояние, вашу скорость и ограничение. Кроме этого выдает до трех звуковых и голосовых предупреждений об объекте по настроенным вами расстояниям. Также предупреждает вибрацией, бипером с изменяющейся частотой и через напоминания.
Особенности приложения:
- Не требуется доступ в интернет во время движения.
- Расширенная база, исключающая мусор в виде погодных камер, разных охранных, контрольных и т.п.
- Позволяет загружать любые базы объектов из текстовых файлов и по прямым ссылкам в интернет.
- Может работать в фоновом режиме (только баннер, звук, бипер и вибрация).
Для качественной работы приложения необходимо:
- Загрузить базу. Требует наличие интернет (далее, при поездках, интернет не требуется)
- Разрешить использование GPS.
- Разрешить обновление контента.
- Для работы в фоне включить уведомления (звуки, баннеры)
- Включить обнаружение и начать движение.
- Внимание! Что-либо увидеть вы сможете только начав движение. Дома и при скорости меньше минимальной, программа показывает только --.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Антирадар Стрелка
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