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5 Антирадар Стрелка - программа, предназначенная для предупреждений о стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, Кречеты, обочины и стоплинии, неровности, повороты, и т.п.) в России и СНГ. Отображает на экране объекты по ходу движения автомобиля, указывает тип, расстояние, вашу скорость и ограничение. Кроме этого выдает до трех звуковых и голосовых предупреждений об объекте по настроенным вами расстояниям. Также предупреждает вибрацией, бипером с изменяющейся частотой и через напоминания. Особенности приложения: Не требуется доступ в интернет во время движения.

Расширенная база, исключающая мусор в виде погодных камер, разных охранных, контрольных и т.п.

Позволяет загружать любые базы объектов из текстовых файлов и по прямым ссылкам в интернет.

Может работать в фоновом режиме (только баннер, звук, бипер и вибрация). Для качественной работы приложения необходимо: Загрузить базу. Требует наличие интернет (далее, при поездках, интернет не требуется)

Разрешить использование GPS.

Разрешить обновление контента.

Для работы в фоне включить уведомления (звуки, баннеры)

Включить обнаружение и начать движение.

Внимание! Что-либо увидеть вы сможете только начав движение. Дома и при скорости меньше минимальной, программа показывает только --. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app