Программы для iOS » Хобби, увлечения » Авто » Проверка авто Антиперекуп для iPhone, iPad и iPod touch
Проверка авто Антиперекуп для iOS

Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touch

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (62,8 Мб) Скриншоты Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (8)   Статистика Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Проверка авто Антиперекуп - полезное приложение для всех кто собирается купить автомобиль, с помощью которого можно быстро и легко проверить авто по VIN или госномеру, и получить полный PDF-отчет по интересующему вас автомобилю из более чем 15 источников данных.

Программа позволяет проверить информацию о пробеге автомобиля, проводить проверку истории регистрации в ГИБДД, получить сведения о ДТП с участием транспортного средства, осуществлять проверку нахождения в федеральном розыске, наличие полиса ОСАГО и многое другое.

Также присутствует возможность заказать прямо в приложении техосмотр, оформить полис ОСАГО или КАСКО, заказать срочный выкуп вашего авто, заказать помощь в подборе авто и пр.

Основные возможности программы:

  • Позволяет найти пробег, зафиксированный оператором техосмотра (используется база техосмотра и база по объявлениям).
  • Получение основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в ГИБДД за различными собственниками.
  • Получении данных об утилизации автомобиля.
  • Проверка истории авто.
  • Получение сведений о ДТП с участием транспортного средства с указанным идентификационным номером ВИН ( VIN ), произошедших с начала 2015 года.
  • Проверка нахождения в розыске.
  • Получение сведений о наличии ограничений на регистрационные действия в ГАИ с транспортным средством.
  • Поиск VIN автомобиля и фотографий по гос.номеру (используется сервис avto-nomer.ru.).
  • Проверка продавца в базе данных ФССП (федеральная служба судебных приставов).
  • Проверка полиса ОСАГО.
  • Поиск в базе ЕАИСТО.
  • Поиск сведений в федеральной нотариальной палате об автомобиле.
  • Поиск по номеру телефону на популярных площадках объявлений (auto.ru, drom, Avito, am.ru, bibika.ru, carprice, Юла, avtocod и пр.).
  • Проверка штрафов продавца.
  • Расшифровка VIN кода автомобиля.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Проверка авто Антиперекуп
Проверка авто Антиперекуп
Проверка авто Антиперекуп
Проверка авто Антиперекуп
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто
ТОП-сегодня раздела "Авто"
 

HUD Speed для iPhone

HUD Speed - цифровой спидометр с функцией предупреждения о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, автодориям, постам, засадам и пр. Это

Gett 9.52 для iPhone

Gett (GetTaxi) - полезная программа для заказа такси в более чем 50 городах по всему миру от Москвы и Санкт-Петербурга до Лондона и Нью-Йорка. Сервис поможет быстро

OsmAnd DVR 3.40 для iPhone, iPad

OsmAnd DVR - автомобильный видеорегистратор для iOS-устройств с расширенной поддержкой дорожных карт

Номерограм 2.8 для iPhone, iPad и iPod touch

Бесплатное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, предназначенное для поиска фотографий автомобилей по гос. номерам. Программа позволяет узнать стоимость авто,

Uber 3.382.10006 для iPhone, iPad

Uber - приложение для мобильных iOS-устройств, которое предлагает новый и современный способ путешествовать. Uber доступен в более 500 городах по всему миру и

Антирадар инфо 1.5.1 для Android

Антирадар инфо - радар-детектор, предупредит о камерах, поможет сэкономить деньги на штрафах. Видит все типы камер и предупреждает об опасности. Может работать без

скачать Adguard

Отзывы о программе Проверка авто Антиперекуп

Admin

Отзывов о программе Проверка авто Антиперекуп 1.14 для iPhone, iPad и iPod touch пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 