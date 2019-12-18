Проверка авто Антиперекуп - полезное приложение для всех кто собирается купить автомобиль, с помощью которого можно быстро и легко проверить авто по VIN или госномеру, и получить полный PDF-отчет по интересующему вас автомобилю из более чем 15 источников данных.

Программа позволяет проверить информацию о пробеге автомобиля, проводить проверку истории регистрации в ГИБДД, получить сведения о ДТП с участием транспортного средства, осуществлять проверку нахождения в федеральном розыске, наличие полиса ОСАГО и многое другое.

Также присутствует возможность заказать прямо в приложении техосмотр, оформить полис ОСАГО или КАСКО, заказать срочный выкуп вашего авто, заказать помощь в подборе авто и пр.

Основные возможности программы: