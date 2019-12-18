Проверка авто Антиперекуп - полезное приложение для всех кто собирается купить автомобиль, с помощью которого можно быстро и легко проверить авто по VIN или госномеру, и получить полный PDF-отчет по интересующему вас автомобилю из более чем 15 источников данных.
Программа позволяет проверить информацию о пробеге автомобиля, проводить проверку истории регистрации в ГИБДД, получить сведения о ДТП с участием транспортного средства, осуществлять проверку нахождения в федеральном розыске, наличие полиса ОСАГО и многое другое.
Также присутствует возможность заказать прямо в приложении техосмотр, оформить полис ОСАГО или КАСКО, заказать срочный выкуп вашего авто, заказать помощь в подборе авто и пр.
Основные возможности программы:
Позволяет найти пробег, зафиксированный оператором техосмотра (используется база техосмотра и база по объявлениям).
Получение основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в ГИБДД за различными собственниками.
Получении данных об утилизации автомобиля.
Проверка истории авто.
Получение сведений о ДТП с участием транспортного средства с указанным идентификационным номером ВИН ( VIN ), произошедших с начала 2015 года.
Проверка нахождения в розыске.
Получение сведений о наличии ограничений на регистрационные действия в ГАИ с транспортным средством.
Поиск VIN автомобиля и фотографий по гос.номеру (используется сервис avto-nomer.ru.).
Проверка продавца в базе данных ФССП (федеральная служба судебных приставов).
Проверка полиса ОСАГО.
Поиск в базе ЕАИСТО.
Поиск сведений в федеральной нотариальной палате об автомобиле.
Поиск по номеру телефону на популярных площадках объявлений (auto.ru, drom, Avito, am.ru, bibika.ru, carprice, Юла, avtocod и пр.).
Проверка штрафов продавца.
Расшифровка VIN кода автомобиля.
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