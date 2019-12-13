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5 Номерограм - полезная программа, с помощью которой можно легко найти фотографии любого автомобиля по государственным номерам, а также узнать стоимость автомобиля, количество объявлений о продаже, пробег и динамику его изменений в объявлениях, города в которых машина выставлялась на продажу, работала ли машина в такси, а также просматривать фото ДТП и ремонтов. Приложение очень простое в использовании - достаточно ввести в поиск гос. номер и программа предоставит вам всю историю продаж машины (используется информация с различных досок объявлений, например Avito, Auto.ru, Drom.ru, Am.ru, Bibika.ru, Carprice, Avtocod и пр.), а также её отдельные фотографии из Интернета или социальных сетей (на данный момент база данных насчитывает около 25 млн. автомобилей по всем регионам России). Ключевые особенности: База данных около 25 млн. автомобилей по всем регионам России.

Возможность узнать историю продаж машины с досок объявлений Avito, Auto.ru, Drom.ru, Am.ru, Bibika.ru, Carprice, Avtocod и пр.

Возможность узнать стоимость автомобиля и количество объявлений о продаже.

Информация о пробеге и просмотр динамики его изменений в объявлениях.

Возможность узнать города в которых машина выставлялась на продажу.

Возможность узнать работала ли машина в службе такси.

Просмотр фото ДТП и ремонтов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Номерограм для Android