RS Office Recovery - программа для восстановления удаленных документов и таблиц MS Office и OpenOffice со всех видов цифровых носителей.
Помогает вернуть документы независимо от того, что именно стало причиной потери данных. Может вернуть Word, Excel, OpenOffice и другие типы документов даже в самых тяжелых случаях. Поддерживает восстановление со здоровых, поврежденных, отформатированных, перераспределенных и просто ненадежных носителей, поможет вернуть документы, даже если Windows не может получить доступ к диску или открыть устройство.
Предлагает два способа восстановления: Быстрый и Глубокий, может вернуть недавно удаленные файлы буквально за секунды либо тщательно проанализировать все содержимое устройства для того, чтобы восстановить абсолютно все доступные документы.
Возможности:
Восстановление файлов в форматах Microsoft Office (Word, Excel) , Adobe PDF и OpenOffice (ODT, ODS).
Восстанавливает зашифрованные и сжатые документы.
Восстановление документов со здоровых, поврежденных, отформатированных и перераспределенных FAT и NTFS дисков.
Быстрое восстановление дает положительные результаты в считанные секунды, в то время как в режиме Глубокого восстановления программа выполняет наиболее тщательный анализ.
Поддержка всех типов носителей, включая жесткие диски, SSD , карты памяти и USB-накопители.
Встроенная функция предварительного просмотра позволяет видеть содержание файлов, которые вы собираетесь восстановить.