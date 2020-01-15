RS Office Recovery - программа для восстановления удаленных документов и таблиц MS Office и OpenOffice со всех видов цифровых носителей.

Помогает вернуть документы независимо от того, что именно стало причиной потери данных. Может вернуть Word, Excel, OpenOffice и другие типы документов даже в самых тяжелых случаях. Поддерживает восстановление со здоровых, поврежденных, отформатированных, перераспределенных и просто ненадежных носителей, поможет вернуть документы, даже если Windows не может получить доступ к диску или открыть устройство.

Предлагает два способа восстановления: Быстрый и Глубокий, может вернуть недавно удаленные файлы буквально за секунды либо тщательно проанализировать все содержимое устройства для того, чтобы восстановить абсолютно все доступные документы.

Возможности: