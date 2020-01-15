RS Office Recovery для Windows

RS Office Recovery 2.7

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Описание RS Office Recovery 2.7Описание   Скачать RS Office Recovery 2.7СКАЧАТЬ (16,12 Мб) Скриншоты RS Office Recovery 2.7Скриншоты (5)   Статистика RS Office Recovery 2.7Статистика   Отзывы о RS Office Recovery 2.7Отзывы (0)  
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RS Office Recovery - программа для восстановления удаленных документов и таблиц MS Office и OpenOffice со всех видов цифровых носителей.

Помогает вернуть документы независимо от того, что именно стало причиной потери данных. Может вернуть Word, Excel, OpenOffice и другие типы документов даже в самых тяжелых случаях. Поддерживает восстановление со здоровых, поврежденных, отформатированных, перераспределенных и просто ненадежных носителей, поможет вернуть документы, даже если Windows не может получить доступ к диску или открыть устройство.

Предлагает два способа восстановления: Быстрый и Глубокий, может вернуть недавно удаленные файлы буквально за секунды либо тщательно проанализировать все содержимое устройства для того, чтобы восстановить абсолютно все доступные документы.

Возможности:

  • Восстановление файлов в форматах Microsoft Office (Word, Excel) , Adobe PDF и OpenOffice (ODT, ODS).
  • Восстанавливает зашифрованные и сжатые документы.
  • Восстановление документов со здоровых, поврежденных, отформатированных и перераспределенных FAT и NTFS дисков.
  • Быстрое восстановление дает положительные результаты в считанные секунды, в то время как в режиме Глубокого восстановления программа выполняет наиболее тщательный анализ.
  • Поддержка всех типов носителей, включая жесткие диски, SSD , карты памяти и USB-накопители.
  • Встроенная функция предварительного просмотра позволяет видеть содержание файлов, которые вы собираетесь восстановить.
  • Работа приложения полностью автоматизирована.
RS Office Recovery
RS Office Recovery
RS Office Recovery
RS Office Recovery
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1 599.00 руб.
Ограничение в работе программыВосстановленные файлы не сохраняются
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 652
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе RS Office Recovery

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