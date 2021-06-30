SamRemote для iOS
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 для iPhone | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yohan Teixeira
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 416 | Статистика
|Размер:
|33.7 Мб
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SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung.
Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора.
Поскольку приложение использует беспроводное интернет подключение, вам не обязательно находиться близко к телевизору.
Если по ошибке вы отказались от принятия сообщения на экране телевизора (Сообщение для установки связи), возможно изменить свой выбор, пройдя в раздел:
/ Меню / Сеть / Настройки All Share.
В дополнение к изображению реального пульта, вы можете использовать все функции настоящего пульта дистанционного управления.
Пульт Дистанционного Управления совместим со следующими моделями телевизоров:
- Series C (2010) с интернетом
- Series D (2011) с программой All Share
- E Series (2012) с программой All Share
- Series F (2013) с программой All Share
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