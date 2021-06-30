SamRemote для iOS

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 для iPhone | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 416 | Статистика
Размер:33.7 Мб
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SamRemote скриншот № 1
SamRemote скриншот № 2

SamRemote - бесплатный виртуальный пульт, который позволяет контролировать ваш телевизор Samsung.

Для использования нужно подключить ваш смартфон/планшет к той же беспроводной сети Wi-Fi, что и ваш телевизор, затем принять сообщение на экране телевизора.

Поскольку приложение использует беспроводное интернет подключение, вам не обязательно находиться близко к телевизору.

Если по ошибке вы отказались от принятия сообщения на экране телевизора (Сообщение для установки связи), возможно изменить свой выбор, пройдя в раздел:
/ Меню / Сеть / Настройки All Share.

В дополнение к изображению реального пульта, вы можете использовать все функции настоящего пульта дистанционного управления.

Пульт Дистанционного Управления совместим со следующими моделями телевизоров:

  • Series C (2010) с интернетом
  • Series D (2011) с программой All Share
  • E Series (2012) с программой All Share
  • Series F (2013) с программой All Share
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