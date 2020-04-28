FIFA Футбол – популярный футбольный симулятор выходит на новый уровень. Постройте идеальную команду с участием главных футбольных звезд современности и прошлого или тренируйте молодых игроков до статуса супер-футболистов.

Одна из составляющих успеха – правильный выбор расстановки игроков и тактики на матч. Меняйте схему расстановки во время матча, отходя в оборону для удержания счета или переходя всей командой в атаку. Не стоит забывать и про замены – запасные игроки могут принести много пользы, выйдя по ходу матча.

Запускайте игру в одиночной компании, а когда наберетесь уверенности в своих силах, переходите в чемпионаты лиг или соревнуйтесь с лучшими игроками со всего мира в турнирах «Лига против лиги».