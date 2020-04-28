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FIFA Футбол для Android

FIFA Футбол 13.1.07 для Android

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Описание FIFA Футбол 13.1.07 для AndroidОписание   Скачать FIFA Футбол 13.1.07 для AndroidСКАЧАТЬ (80,27 Мб) Скриншоты FIFA Футбол 13.1.07 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика FIFA Футбол 13.1.07 для AndroidСтатистика   Отзывы о FIFA Футбол 13.1.07 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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FIFA Футбол – популярный футбольный симулятор выходит на новый уровень. Постройте идеальную команду с участием главных футбольных звезд современности и прошлого или тренируйте молодых игроков до статуса супер-футболистов. 

Одна из составляющих успеха – правильный выбор расстановки игроков и тактики на матч. Меняйте схему расстановки во время матча, отходя в оборону для удержания счета или переходя всей командой в атаку. Не стоит забывать и про замены – запасные игроки могут принести много пользы, выйдя по ходу матча.

Запускайте игру в одиночной компании, а когда наберетесь уверенности в своих силах, переходите в чемпионаты лиг или соревнуйтесь с лучшими игроками со всего мира в турнирах «Лига против лиги».

 

Что нового в FIFA Футбол 13.1.07 для Android?
  • Футболисты! Чтобы помочь вам уверенно идти к победе, мы внесли в игру несколько общих улучшений.
FIFA Футбол
FIFA Футбол
FIFA Футбол
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 748
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе FIFA Футбол

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