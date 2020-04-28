FIFA Футбол

Boxing Star 1.3.1 для Android
Отличный симулятор бокса для мобильных Android-устройств. Пройдите нелегкий путь от любителя и завсегдатая боев в подворотнях, до боксера-профессионала, настоящей
Pulse Monitor 1.0.3 для Android
Простая утилита с которой смогут разобраться даже неопытные пользователи, позволяющая контролировать пульс с помощью подключаемых BLE устройств (пульсометров).
Stickman Soccer 3.9 для Android
Stickman Soccer – выберите свою собственную футбольную команду и приведите ее к вершинам турнирной таблицы. Берите полный контроль над стикмен-футболистами или
Perfect Kick 2.2.7 для Android
Perfect Kick – покажите всему миру, как пробивают пенальти настоящие знатоки футбола. Для начала необходимо потренироваться, что бы научиться как следует бить
Flick Shoot 3.4.5 для Android
Flick Shoot - увлекательный симулятор футбольных штрафных ударов. Всем, кто мечтал, но по каким-либо причинам так и не смог воплотить в реальность стать мастером
Football Strike - Multiplayer Soccer 1.20.0 для Android
Бесконечные и увлекательные футбольные состязания в захватывающем и динамичном мультиплеере. Присутствует возможность играть с друзьями и бросить вызов игрокам со