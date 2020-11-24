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Футбольный Онлайн-Менеджер для Android

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Футбольный Онлайн-Менеджер 3.5.9Описание
Отзывы о Футбольный Онлайн-Менеджер 3.5.9Отзывы
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Футбольный Онлайн-Менеджер - станьте менеджером любимой футбольной команды и завоюйте звание лучшего футбольного менеджера во всем мире. Вы сможете выбирать клуб, определять тактику игры, стартовый состав, проводить тренировки, осуществлять трансферы и многое другое.

Основные возможности Футбольного Онлайн-Менеджера:

  • Выбор любимой команды.
  • Выбор тактики игры.
  • Определение расстановки команды.
  • Поиск талантливых игроков по всему миру, проведение переговоров с другими клубами, продажа ненужных игроков.
  • Проведение тренировок.
  • Ежедневные матчи с новыми противниками.
  • Возможность играть с друзьями.
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69,29 Мб
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Отзывы о программе Футбольный Онлайн-Менеджер

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