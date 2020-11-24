ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"

Farming Simulator 16 1.1.2.6 Крутой симулятор фермера для Android, в котором игрокам предлагается огромное количество различной сельскохозяйственной техники, возможность выращивать пять видов зерновых культур и затем продавать урожай, разводить животных и заниматься заготовкой леса

Губка Боб: Кулинарный поединок 1.0.24 Динамичный и невероятно веселый кулинарный симулятор для Android, который придется по душе всем поклонникам Губки Боба. Квадратные штаны должен заработать как можно больше денег, работая на Мистера Крабса, и расширяя бизнес империю в Бикини Боттом

Score! Hero 2.62 Бесплатный футбольный симулятор для Android-смартфонов и планшетов, предлагающий игроку классную 3D-графику, неожиданные анимационные решения и звуковое сопровождение, благодаря которому можно полностью погрузиться в атмосферу, присущую футбольным матчам

Хорошая пицца, Отличная пицца 3.4.14 Веселый и увлекательный симулятор пиццерии. Начинайте с простеньких пицц, постепенно расширяя свой ассортимент, и привлекая новых посетителей. Улучшайте оборудование и интерьер, запасайтесь новыми начинками для пицц. Стань настоящим Мастер-пекарем пиццы

Extreme parking 3D 1.0.4 Extreme parking 3D – необычный симулятор, где вы сможете попрактиковаться в таком полезном навыке, как парковка. Паркуйтесь как можно лучше и экстремальней, открывайте новые спортивные тачки и проходите новые уровни. Машины можно улучшать