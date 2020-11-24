Футбольный Онлайн-Менеджер для Android
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Футбольный Онлайн-Менеджер - станьте менеджером любимой футбольной команды и завоюйте звание лучшего футбольного менеджера во всем мире. Вы сможете выбирать клуб, определять тактику игры, стартовый состав, проводить тренировки, осуществлять трансферы и многое другое.
Основные возможности Футбольного Онлайн-Менеджера:
- Выбор любимой команды.
- Выбор тактики игры.
- Определение расстановки команды.
- Поиск талантливых игроков по всему миру, проведение переговоров с другими клубами, продажа ненужных игроков.
- Проведение тренировок.
- Ежедневные матчи с новыми противниками.
- Возможность играть с друзьями.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gamebasics BV
|Категории:
|Симуляторы - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69,29 Мб
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