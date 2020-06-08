Johny Mnemonic для Windows

Johny Mnemonic 6.0.1.5

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Описание Johny Mnemonic 6.0.1.5Описание   Скачать Johny Mnemonic 6.0.1.5СКАЧАТЬ (570,16 Мб) Скриншоты Johny Mnemonic 6.0.1.5Скриншоты (7)   Статистика Johny Mnemonic 6.0.1.5Статистика   Отзывы о Johny Mnemonic 6.0.1.5Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Johny Mnemonic - приложение, использующее мнемонику и прогрессивные методы основанные на научных исследованиях механизма памяти для быстрого заучивания английских слов. Отлично подойдет для всех, кто начинает учить язык. Дает возможность учить слова без зубрежки и с увлечением.

Имеет поурочное строение, что позволяет удобно систематизировать свое обучение. Каждый урок содержит 15 слов. Занимаясь по уроку в день, вы усвоите весь базовый словарь за время чуть больше месяца. В программе используется около 50 приемов усиления запоминания слов. Содержит три модуля:

  • базовый словарь - запоминание
  • система заучивания слов - повторение
  • Тестовый модуль - блиц-тестирование

Возможности:

  • Предлагает эффективный путь для запоминания английских слов для начинающих, позволяя сделать это не отбивая желание продолжить изучение языка.
  • Активный словарь объемом в 600 слов.
  • Частотный словарь, с которым вы учите слова начиная с самых употребляемых двигаясь к редким словам.
  • 50 методических приемов, используемых для ускорения запоминания и стимулирования памяти.
  • Основой программы является мнемонический метод. Дополнительными - ассоциативный и эйдейтический методы.
  • Новый модуль повторения значительно усиливает закрепление слова в долговременной памяти.
Что нового в Johny Mnemonic 6.0.1.5?
  • Переработан модуль повторения.Теперь он использует механизм дофаминового поощрения при запоминании.
  • Переделан интерфейс.
  • Оптимизированы мнемоформулы.
Johny Mnemonic
Johny Mnemonic
Johny Mnemonic
Johny Mnemonic
Статус программы Демо версия | Цена: 1000 руб
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 983
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт
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Отзывы о программе Johny Mnemonic

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Отзывов о программе Johny Mnemonic 6.0.1.5 пока нет, можете добавить...

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