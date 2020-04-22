R.tester - небольшое приложение для диагностики жестких дисков, флеш-накопителей, SSD, гибридных дисков (SSHD) и других носителей информации.

Предполагает два типа тестирования:

Для продвинутых пользователей предлагается набор диагностических средств для сбора информации об устройстве и его состоянии. После чего самостоятельно ее интерпретировать.

Для новичков - алгоритм автоматического тестирования "Quick Diag", после опроса пользователя, планирует и выполняет последовательность тестов. Затем выдвигает предположения о наличии и характере неисправностей. Результаты работы алгоритма «Quick Diag» носят оценочный характер и предназначены для получения примерного представления о проблеме.

Набор и параметры запускаемых тестов зависят от типа и модели устройства, а также от информации, сообщенной пользователем в процессе опроса.

Интерпретация результатов тестов и построение предположений выполняются на основе набора правил, которые могут отличаться в зависимости от типа устройства, его производителя и модели. Правила описаны в формате программного кода Lua и подгружаются по мере необходимости из соответствующих библиотечных файлов.

Для сохранности пользовательских данных предусмотрена блокировка записи и активные подсказки в случае выбора пользователем потенциально небезопасных инструментов/опций.

Особенности приложения: