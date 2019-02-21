Associator для Windows

Associator 2019.8

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Описание Associator 2019.8Описание   Скачать Associator 2019.8СКАЧАТЬ (1,02 Мб) Скриншоты Associator 2019.8Скриншоты (1)   Статистика Associator 2019.8Статистика   Отзывы о Associator 2019.8Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Associator - неплохой замена встроенному в Windows инструменту Сопоставление типов файлов и протоколов конкретным программам, с помощью которого можно быстро и легко ассоциировать типы файлов (по расширению) с программами.

Ключевые особенности Associator:

  • Высокая скорость загрузки.
  • Возможность ввести только необходимые расширения типов файлов.
  • Возможность ассоциировать сразу весь введённый список типов с одной программой за один клик.
  • Наличие редактируемых шаблонов (готовые списки расширений, например, типы относящиеся к музыке, видео, тексту и пр.). Хранятся шаблоны в presets.ini в папке программы.
  • Поддержка Drag & Drop. Можно перетаскивать в программу типы файлов, которые хотите ассоциировать; программу, с которой хотите ассоциировать; иконку которую хотите назначить ассоциируемым типам файлов.
  • Возможность вписать расширения типов файлов вручную или перетащить файлы в окно программы.
  • При перетаскивании уже ассоциированного файла в поле адреса программы-ассоциации, в этом поле появится адрес программы, с которой данный файл уже ассоциирован.
  • Возможность назначить любую иконку для ассоциируемых типов файлов.
  • Открытый исходный код программы Associator написанной на Delphi.
Что нового в Associator 2019.8?
  • Теперь можно присваивать иконки без ассоциации. Для этого очищаем строку с адресом программы, выбираем иконку, жмём зелёный треугольник!
  • Исправлены различные ошибки при иконизации и ассоциации
  • Исправлена ошибка: при добавлении ярлыков в поле "программа" ярлыки не преобразовывались в адрес
Скриншоты Associator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 283
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Associator

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