Paragon HFS+ - приложение, предоставляющее полный доступ на чтение и запись к разделам HFS+, находящимся на дисках любого типа (APM, GPT, MBR). Стирает границы между файловыми системами Mac OS X и Windows. Гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows и Mac, даже при высокой рабочей нагрузке.

Особенности приложения: