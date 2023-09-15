Paragon HFS+ для Windows

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 790 руб.
Ограничение:10 дней
Версия:11.4.273 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 026 | Статистика
Размер:5,88 Мб
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Paragon HFS+ - приложение, предоставляющее полный доступ на чтение и запись к разделам HFS+, находящимся на дисках любого типа (APM, GPT, MBR). Стирает границы между файловыми системами Mac OS X и Windows. Гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows и Mac, даже при высокой рабочей нагрузке.

Особенности приложения:

  • Полный доступ к разделам HFS+/HFSX в Windows.
  • Высокая скорость передачи.
  • Стабильность при передаче большого объема данных.
  • Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.
  • Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).
  • Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль "Управление дисками".
  • Поддержка журналирования HFS+, что гарантирует, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.
  • Простота и удобство использования. Полностью готово к использованию сразу после установки. Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы.
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Отзывы о программе Paragon HFS+

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