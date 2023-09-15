Paragon HFS+ для Windows
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 790 руб.
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|11.4.273 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Paragon Software Group
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 026 | Статистика
|Размер:
|5,88 Мб
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Paragon HFS+ - приложение, предоставляющее полный доступ на чтение и запись к разделам HFS+, находящимся на дисках любого типа (APM, GPT, MBR). Стирает границы между файловыми системами Mac OS X и Windows. Гарантирует беспрепятственный обмен данными между Windows и Mac, даже при высокой рабочей нагрузке.
Особенности приложения:
- Полный доступ к разделам HFS+/HFSX в Windows.
- Высокая скорость передачи.
- Стабильность при передаче большого объема данных.
- Полная совместимость с драйверами Boot Сamp.
- Безупречная работа с любыми типами жестких дисков (USB, FireWire, ESATA, SATA или IDE).
- Автоматическое монтирование и работа с дисками через консоль "Управление дисками".
- Поддержка журналирования HFS+, что гарантирует, что при каком-либо сбое файловая система диска не будет безвозвратно повреждена и ее можно будет легко вернуть в исправное состояние.
- Простота и удобство использования. Полностью готово к использованию сразу после установки. Любой раздел HFS+ подключается как собственный раздел системы.
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Admin
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