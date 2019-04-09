Simple DNSCrypt - бесплатный инструмент для защиты конфиденциальной информации от посторонних глаз, с помощью которого можно настроить DNScrypt-прокси сервер и шифровать весь свой DNS трафик, что существенно повышает уровень приватности и безопасности данных.

Присутствует двухуровневое шифрование, что достигается за счет использования первичного, и, при необходимости, вторичного преобразователя. Пользователю достаточно выбрать предпочитаемый сервер из предложенного списка.

Кроме этого Simple DNSCrypt включает в себя менеджер дополнений, с помощью которого можно управлять различными параметрами, как например увеличения скорости просмотра страниц, путем отключения ожидание ответов для потока адресов IPv6 (в том случае если IPv6 недоступен в вашей сети), создания журнала DNS-запросов, а также блокирования доменов и IP-адресов с помощью "черного" списка.