AxCrypt - программа для шифрования файлов и папок, которая предоставляет защиту файлов с помощью 128-bit или 256-bit шифрования, автоматическое шифрование своих файлов в Dropbox, Google Drive и т.д., легкое управление своими паролями, возможность другим пользователям AxCrypt открывать защищенные файлы с помощью своего собственного пароля и пр.

Основные возможности AxCrypt: