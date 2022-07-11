AxCrypt для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.1630 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AxCrypt AB
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,6 Мб
AxCrypt - программа для шифрования файлов и папок, которая предоставляет защиту файлов с помощью 128-bit или 256-bit шифрования, автоматическое шифрование своих файлов в Dropbox, Google Drive и т.д., легкое управление своими паролями, возможность другим пользователям AxCrypt открывать защищенные файлы с помощью своего собственного пароля и пр.
Основные возможности AxCrypt:
- Надежное шифрование AES 256-bit, которое является самым сильным стандартизованным шифрованием.
- Интеграция в проводник Windows.
- Простота использования - позволяет открывать, редактировать и обмениваться защищенными файлами напрямую.
- Мультиязычность.
- Умеет автоматически обнаруживать службы облачного хранения файлов установленые на ПК, и создает там папку AxCrypt (Premium).
- Совместное использование защищенного файла (Premium).
- Возможность хранить свои пароли и онлайн коды в безопасном пространстве, используя функцию управления паролями (Premium).
- Защищенные папки (Premium).
- Возможность открывать и просматривать любые файлы на мобильном устройстве (Android или iOS), зашифрованные настольной версией (Premium).
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