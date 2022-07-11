AxCrypt для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.1630 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,6 Мб
AxCrypt скриншот № 1
AxCrypt скриншот № 2

AxCrypt - программа для шифрования файлов и папок, которая предоставляет защиту файлов с помощью 128-bit или 256-bit шифрования, автоматическое шифрование своих файлов в Dropbox, Google Drive и т.д., легкое управление своими паролями, возможность другим пользователям AxCrypt открывать защищенные файлы с помощью своего собственного пароля и пр.

Основные возможности AxCrypt:

  • Надежное шифрование AES 256-bit, которое является самым сильным стандартизованным шифрованием.
  • Интеграция в проводник Windows.
  • Простота использования - позволяет открывать, редактировать и обмениваться защищенными файлами напрямую.
  • Мультиязычность.
  • Умеет автоматически обнаруживать службы облачного хранения файлов установленые на ПК, и создает там папку AxCrypt (Premium).
  • Совместное использование защищенного файла (Premium).
  • Возможность хранить свои пароли и онлайн коды в безопасном пространстве, используя функцию управления паролями (Premium).
  • Защищенные папки (Premium).
  • Возможность открывать и просматривать любые файлы на мобильном устройстве (Android или iOS), зашифрованные настольной версией (Premium).
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