Fitbit 2.82 для iPhone, iPad
Удобное в использовании приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической
Seven - 7-минутная тренировка 8.1 для iPhone, iPad
Программа для выполнения 7-минутной зарядки, которая основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Доступно более 200 различных упражнений для
SleepStream Lite 1.3 для iPhone, iPad, iPod
SleepStream Lite - программа позволит вам расслабиться и отвлечься от повседневных проблем под звуки шума прибоя, порывов горного ветра, потрескивания огня, звуков
Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPad
Полезное приложение, которое будет полезно тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или
Sleepmaker Rain Free 6.1 для iPhone, iPad, iPod
Sleepmaker Rain Free - слипмейкер. Программа, которая поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время
Sleep Better 2.6.1 для iPhone
Sleep Better - приложение, которое поможет Вам улучшить качество сна, предоставляя дополнительный заряд бодрости и эффект "свежести" после отдыха