MyScore 3.1.1 для iPhone, iPad
Полезное приложение для любого болельщика, благодаря которому всегда можно быть в курсе самых важных спортивных результатов. Присутствует свыше 5000 турниров в почти
Fitbit 2.82 для iPhone, iPad
Удобное в использовании приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической
Seven - 7-минутная тренировка 8.0.8 для iPhone, iPad
Программа для выполнения 7-минутной зарядки, которая основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Доступно более 200 различных упражнений для
Runkeeper 9.5.4 для iPhone, iPad
Популярное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое с помощью GPS позволяет отслеживать физическую активность пользователя (например прогулки, пробежки,
Onefootball 12.9 для iPhone, iPad
Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных
OrgMySport 1.16.0 для iPhone, iPad
Приложение для iOS, которое увлекает спортом. OrgMySport будет полезно как игрокам (поиск команды, общение с единомышленниками и принятие участия в спортивных