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5 Runtastic GPS - бесплатное приложение-трекер, которое с точностью измеряет время, скорость, дистанцию, перепад высоты, потраченные калории и многие другие параметры твоих тренировок, чтобы каждая пробежка, каждый заезд приносил максимум пользы и удовольствия. Занимайся спортом эффективнее с помощью твоего iPhone и Apple Watch! Возможности приложения: Сопровождение тренировок при помощи GPS и измерение параметров в режиме реального времени.

Голосовое сопровождение: реалистичное звуковое оповещение с гибкими настройками.

Цель по бегу на год: следующий год станет лучше минувшего! Установи цель для дистанции бега на год, и мы поможем достичь результата.

Пробег обуви: следи за пробегом своих кроссовок, чтобы вовремя приобрести новую пару и отправить старую в утиль.

Таблица лидеров: выясни, кто в твоей компании лучший бегун и поднимись на первое место.

LIVE тренировки и мотиваторы: покажи друзьям, где проходит твоя тренировка, и услышь их поддержку.

Цели для тренировки: задай желаемую дистанцию, количество калорий или темп.

Энерготрек: встроенный музыкальный плеер и любимый Энерготрек прибавят сил.

Подключение устройств Runtastic Connect: просматривай статистику на наших умных устройствах Runtastic Orbit и Runtastic Moment.

Интеграция с MyFitnessPal и Apple Здоровье. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Runtastic для Android