Lifesum 9.0.5 для iPhone, iPad
Полезное приложение, которое будет полезно тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или
Fitbit 2.82 для iPhone, iPad
Удобное в использовании приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической
Seven - 7-минутная тренировка 8.0.8 для iPhone, iPad
Программа для выполнения 7-минутной зарядки, которая основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Доступно более 200 различных упражнений для
Runkeeper 9.5.4 для iPhone, iPad
Популярное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое с помощью GPS позволяет отслеживать физическую активность пользователя (например прогулки, пробежки,
Runtastic GPS 9.0 для iPhone, iPad
Отличное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое поможет вам собирать точные данные и эффективно анализировать показатели любых спортивных тренировок, а
Sleepmaker Rain Free 6.1 для iPhone, iPad, iPod
Sleepmaker Rain Free - слипмейкер. Программа, которая поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время