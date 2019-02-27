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1.67 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 1.67 из 5

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5 CastBox – удобное приложение для подкастов на iOS, которое предлагает пользователю непрерывное воспроизведение с настраиваемыми списками, возможность загружать эпизоды для оффлайн прослушивания и многое другое. Доступно более миллион каналов подкастов на 70 разных языках в 16 различных категориях. Присутствует возможность следить за своими подписками с помощью облачной синхронизации. Ключевые Особенности: Персонализированные рекомендации, основанные на истории ваших воспроизведений и подписок на каналы.

Функциональный поиск, который позволит вам находить ваших любимых подкастеров, каналы и эпизоды.

Находите новые подкасты благодаря ежедневным спискам трендов и спискам самых популярных шоу.

Простая подписка в один тап на ваши любимые каналы, так что вы никогда не пропустите эпизод.

Оставляйте комментарии под выпусками и делитесь своим мнением с другими.

Делитесь своими любимыми подкастами с друзьями через Facebook, Twitter, e-mail и т.д. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app CastBox для Android