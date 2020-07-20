Spotify для Android

Spotify 8.5.66.1002 для Android

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Описание Spotify 8.5.66.1002 для AndroidОписание   Скачать Spotify 8.5.66.1002 для AndroidСКАЧАТЬ (28,58 Мб) Скриншоты Spotify 8.5.66.1002 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Spotify 8.5.66.1002 для AndroidСтатистика   Отзывы о Spotify 8.5.66.1002 для AndroidОтзывы (0)  
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Spotify - один из самых популярных музыкальных стриминговых сервисов, который предлагает легальный и бесплатный способ для прослушивания любимых композиций на своем мобильном телефоне или планшете.

Музыкальная база насчитывает более 30 миллионов композиций самых разных жанров. Кроме этого, вы также сможете слушать музыку хранящуюся на вашем устройстве. Пользователи могут подписываться и следить за исполнителями, лейблами, а также другими пользователями.

Особенности приложения Spotify:

  • Более 30 миллионов композиций, более 100 миллионов активных пользователей и более 2 миллиардов плейлистов.
  • Поиск по названию дорожки, исполнителю, названию альбома, жанру или плейлисту.
  • Возможность создавать плейлисты, делиться ими с другими пользователями, а также совместно редактировать их.
  • Возможность скачать песни для прослушивания без подключения к Интернету (Spotify Premium).
  • Воспроизведение музыки на смартфоне, планшете, в PlayStation, Chromecast, по телевизору и через смарт-динамик.
  • Подбор музыки, подходящую для разных видов активности, от бега до рисования.
  • уникальные возможности прослушивания и сохранения треков (Spotify Premium).
Spotify
Spotify
Spotify
Spotify
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

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Отзывы о программе Spotify

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Отзывов о программе Spotify 8.5.66.1002 для Android пока нет, можете добавить...

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