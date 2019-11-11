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ArtistShot для iOS

ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (57 Мб) Скриншоты ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (7)   Статистика ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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ArtistShot - потоковый медиа-плеер для iOS-устройств, который предоставляет пользователю возможность уведомления о новых альбомах и концертах, популярные песни, альбомы и артисты, поддержку популярных форматов (avi, mp4, mov, m4v, mkv, asf, mpeg, vob, webm, flv и др.), интернет-радио и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Уведомления о новых альбомах и концертах ваших любимых исполнителей.
  • Полнофункциональный медиаплеер.
  • Поддержка популярных форматов, включая avi, mp4, mov, m4v, mkv, asf, mpeg, vob, webm, flv, mp3, flac, ogg, m4a, 3gp, amr, ape, dff, wma, wv, wav, mp2, dsf, xwma.
  • Возможность слушать песни из открытых источников (YouTube, SoundCloud).
  • Прослушивание аудио с FTP.
  • Поддержка интернет-радио.
  • Просмотр слов песен.
  • Даты проведения концертов.
  • Возможность просматривать концерты, клипы и видео.
  • Возможность раньше всех узнавать о новых исполнителях.
  • Чарты iTunes и Last.fm.
  • Last.fm скробблер (поддержка оффлайн).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

ArtistShot
ArtistShot
ArtistShot
ArtistShot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио - Плееры - MP3 утилиты
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Отзывы о программе ArtistShot

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