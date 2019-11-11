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ArtistShot 2.2 для iPhone, iPad и iPod touch
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ArtistShot - потоковый медиа-плеер для iOS-устройств, который предоставляет пользователю возможность уведомления о новых альбомах и концертах, популярные песни, альбомы и артисты, поддержку популярных форматов (avi, mp4, mov, m4v, mkv, asf, mpeg, vob, webm, flv и др.), интернет-радио и многое другое.
Основные возможности программы:
- Уведомления о новых альбомах и концертах ваших любимых исполнителей.
- Полнофункциональный медиаплеер.
- Поддержка популярных форматов, включая avi, mp4, mov, m4v, mkv, asf, mpeg, vob, webm, flv, mp3, flac, ogg, m4a, 3gp, amr, ape, dff, wma, wv, wav, mp2, dsf, xwma.
- Возможность слушать песни из открытых источников (YouTube, SoundCloud).
- Прослушивание аудио с FTP.
- Поддержка интернет-радио.
- Просмотр слов песен.
- Даты проведения концертов.
- Возможность просматривать концерты, клипы и видео.
- Возможность раньше всех узнавать о новых исполнителях.
- Чарты iTunes и Last.fm.
- Last.fm скробблер (поддержка оффлайн).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе ArtistShot
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