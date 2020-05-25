Adobe Reader

Adobe (Acrobat) Reader - самая крутая и популярная программа для чтения и печати документов в формате *.pdf (Adobe Portable Document Format). Преимущество PDF-документов известно всем: они могут быть открыты на любом устройстве (при наличии соответствующего ПО), при этом вид, структура и расположение информации выглядит точно так же, как и на том компьютере, на котором они создавались. Благодаря этому, PDF-файлы очень практичны при ведения электронного архива или обмена информацией.

Adobe (Acrobat) Reader позволяет проводить все основные операции при работе с такими документами: чтение, копирование, zoom (увеличение, уменьшение), печать, изменение ориентации страниц и многое-многое другое. Самые последние версии приложения могут работать также в виде дополнительного модуля (плагина) ко всем известным браузерам.

Таким образом, всего один файл PDF может заменить множество документов. Сюда можно интегрировать текстовые, графические, звуковые и видео элементы. Присутствуют технологии воспроизведения различного мультимедиа, чтения и организации удобных электронных книг, поиска PDF-файлов, отображения слайд-шоу Adobe Photoshop Album и т.д. Стоит отметить и хорошее качество упаковки информации в PDF, благодаря чему сам файл получается достаточно "легким" без потери качества.