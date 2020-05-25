Adobe (Acrobat) Reader - самая крутая и популярная программа для чтения и печати документов в формате *.pdf (Adobe Portable Document Format). Преимущество PDF-документов известно всем: они могут быть открыты на любом устройстве (при наличии соответствующего ПО), при этом вид, структура и расположение информации выглядит точно так же, как и на том компьютере, на котором они создавались. Благодаря этому, PDF-файлы очень практичны при ведения электронного архива или обмена информацией.
Adobe (Acrobat) Reader позволяет проводить все основные операции при работе с такими документами: чтение, копирование, zoom (увеличение, уменьшение), печать, изменение ориентации страниц и многое-многое другое. Самые последние версии приложения могут работать также в виде дополнительного модуля (плагина) ко всем известным браузерам.
Таким образом, всего один файл PDF может заменить множество документов. Сюда можно интегрировать текстовые, графические, звуковые и видео элементы. Присутствуют технологии воспроизведения различного мультимедиа, чтения и организации удобных электронных книг, поиска PDF-файлов, отображения слайд-шоу Adobe Photoshop Album и т.д. Стоит отметить и хорошее качество упаковки информации в PDF, благодаря чему сам файл получается достаточно "легким" без потери качества.
Жека про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [21-05-2018]
Все скачалась, спасибо, файл открывается для просмотра! 15 | 5 | Ответить
h про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [08-03-2018]
Херня этот Adobe Reader. Для чтения документов категорически не рекомендуется. Постоянно им пользовался, но в последнее время его недостатки начали сильно бесить. Его самый главный недостаток заключается в том, что каждый раз при открытии документа нужно настраивать параметры просмотра и переходить на нужную страницу, т.е. Адоб абсолютно не сохраняет параметры просмотра документа. Мало того, у него есть баг с UAC, из-за которого документ может не открыться, после чего никакой другой документ не получится открыть, пока не завершишь процессы адоба ридера в диспетчере задач. 20 | 33 | Ответить
Владимир про Adobe Reader 11.0 Ru [09-11-2016]
Хотел поставить себе на сервер Foxit Reader. Так его дистрибутив в 2 раза больше акробата 11! Дистрибутив Foxit Reader 8.0.6 - 74 Мб, акробат 11 - 36 Мб. Так что, к сожалению Foxit Reader тоже уже далеко не тот, что был раньше, и назвать его маленьким и легким никак нельзя. Придется ставить акробат. StdViewer, к сожалению на сервере не работает - вылетает. 16 | 10 | Ответить
Завхоз в ответ Владимир про Adobe Reader 11.0 Ru / 2015.020.20033 [27-03-2017]
На сервере работает если ставить с микрософта - https://gallery.technet.microsoft.com/Adobe-Reader-1106-Silent-d3258a8f 17 | 7 | Ответить
Нубас в ответ Завхоз про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [03-12-2017]