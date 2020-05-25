Adobe Reader для Windows

Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 En

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Описание Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 EnОписание   Скачать Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 EnСКАЧАТЬ (155,6 Мб) Скриншоты Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 EnСкриншоты (7)   Статистика Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 EnСтатистика   Отзывы о Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 EnОтзывы (582)  
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4.54 из 5, всего оценок - 5062
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Adobe (Acrobat) Reader - самая крутая и популярная программа для чтения и печати документов в формате *.pdf (Adobe Portable Document Format). Преимущество PDF-документов известно всем: они могут быть открыты на любом устройстве (при наличии соответствующего ПО), при этом вид, структура и расположение информации выглядит точно так же, как и на том компьютере, на котором они создавались. Благодаря этому, PDF-файлы очень практичны при ведения электронного архива или обмена информацией.

Adobe (Acrobat) Reader позволяет проводить все основные операции при работе с такими документами: чтение, копирование, zoom (увеличение, уменьшение), печать, изменение ориентации страниц и многое-многое другое. Самые последние версии приложения могут работать также в виде дополнительного модуля (плагина) ко всем известным браузерам.

Таким образом, всего один файл PDF может заменить множество документов. Сюда можно интегрировать текстовые, графические, звуковые и видео элементы. Присутствуют технологии воспроизведения различного мультимедиа, чтения и организации удобных электронных книг, поиска PDF-файлов, отображения слайд-шоу Adobe Photoshop Album и т.д. Стоит отметить и хорошее качество упаковки информации в PDF, благодаря чему сам файл получается достаточно "легким" без потери качества.

Что нового в Adobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 En?
  • Подключение к Adobe Document Cloud, что значительно облегчает работу с использованием нескольких ПК и мобильных устройств.
  • Возможность открытия и взаимодействия со всеми видами содержимого в PDF-формате, включая формы и мультимедийный контент.
Adobe Reader
Adobe Reader
Adobe Reader
Adobe Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)929 / 7 364 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - PDF
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Отзывы о программе Adobe Reader

Вячеслав про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [05-06-2019]

Рабочая лошадка
6 | 2 | Ответить

Жека про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [21-05-2018]

Все скачалась, спасибо, файл открывается для просмотра!
15 | 5 | Ответить

h про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [08-03-2018]

Херня этот Adobe Reader. Для чтения документов категорически не рекомендуется. Постоянно им пользовался, но в последнее время его недостатки начали сильно бесить. Его самый главный недостаток заключается в том, что каждый раз при открытии документа нужно настраивать параметры просмотра и переходить на нужную страницу, т.е. Адоб абсолютно не сохраняет параметры просмотра документа. Мало того, у него есть баг с UAC, из-за которого документ может не открыться, после чего никакой другой документ не получится открыть, пока не завершишь процессы адоба ридера в диспетчере задач.
20 | 33 | Ответить

Владимир про Adobe Reader 11.0 Ru [09-11-2016]

Хотел поставить себе на сервер Foxit Reader. Так его дистрибутив в 2 раза больше акробата 11! Дистрибутив Foxit Reader 8.0.6 - 74 Мб, акробат 11 - 36 Мб. Так что, к сожалению Foxit Reader тоже уже далеко не тот, что был раньше, и назвать его маленьким и легким никак нельзя. Придется ставить акробат. StdViewer, к сожалению на сервере не работает - вылетает.
16 | 10 | Ответить

Завхоз в ответ Владимир про Adobe Reader 11.0 Ru / 2015.020.20033 [27-03-2017]

На сервере работает если ставить с микрософта - https://gallery.technet.microsoft.com/Adobe-Reader-1106-Silent-d3258a8f
17 | 7 | Ответить

Нубас в ответ Завхоз про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [03-12-2017]

Вообщето это Майкрософт
15 | 11 | Ответить

Алексей Вячеславович в ответ Нубас про Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 [05-03-2019]

Любезный, Вы этих лингвистических блох разглядываете под микроскопом или под мАЙкроскопом?
12 | 3 | Ответить

Показать еще 2

Alex про Adobe Reader 11.0 Ru [25-10-2016]

Вот действительно - как чайников ни разводи. все скушают! Даже это уродище будут качать со всеми мегабайтами! Да объясните же беднягам о Foxit Reader и Суматре!
37 | 55 | Ответить

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