Adobe Acrobat Reader для Android
Adobe Acrobat Reader - одна из лучших программ для Android-устройств, которая позволяет пользователю работать с PDF файлами непосредственно на планшете или смартфоне, в том числе и с документами защищенными паролем. Настройки программы позволяют отображать текст непрерывно или разбитым постранично. Можно отключать автоматическую ориентацию документа по горизонтали. Так же реализован простой поиск по всему документу.
Ключевые особенности приложения:
- Возможность просмотра файлов PDF на различных мобильных устройствах.
- Настройка масштаба изображения.
- Открытие PDF файлов из сообщений электронной почты, веб-страниц и др.
- Наличие навигации по файлам.
- Ночной режим и блокировка яркости.
- Наличие встроенного диспетчера файлов.
- Возможность добавления аннотаций и комментариев.
- Возможность заполнения форм с помощью автоматического заполнения полей текстом.
- Наличие функции копирования и вставки текста.
- Возможность добавления электронной подписи под документом.
- Хранение и доступ к документам в облаке.
- Печать документов с помощью Google Cloud Print.
Используя Adobe Acrobat Reader пользователь сможет работать с PDF документами в любом месте и в любое время, причем к плюсам программы также следует отнести ее доступность для наиболее популярных платформ, что позволяет использовать ее на различных мобильных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod touch, Windows Phone, BlackBerry и т.д.
- Устраненные неполадки.
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 51
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.10.1.16347 (1921016347) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 129 298 | Статистика
|Размер:
|222,47 Мб
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Отзывы о программе Adobe Acrobat Reader
Владимир про Adobe Reader 16.0 для Android [08-04-2016]
При начале работы по программе Адоб Акробат Ридер всплывает уведомление, что планшет ожидает установку дебаггера и далее работа возможна только с принудительным выходом. Что надо исправить?
3 | 2 | Ответить
Лимон про Adobe Reader 10.6.0 для Android [07-06-2013]
Тормозной жудко! Попытался открыть книгу в 100 с лишним Мб - вообще завис. Снёс - поставил ezPDF Reader - и всё нормально читает.
3 | 3 | Ответить