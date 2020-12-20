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Adobe Acrobat Reader для Android

Описание
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Adobe Acrobat Reader - одна из лучших программ для Android-устройств, которая позволяет пользователю работать с PDF файлами непосредственно на планшете или смартфоне, в том числе и с документами защищенными паролем. Настройки программы позволяют отображать текст непрерывно или разбитым постранично. Можно отключать автоматическую ориентацию документа по горизонтали. Так же реализован простой поиск по всему документу.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность просмотра файлов PDF на различных мобильных устройствах.
  • Настройка масштаба изображения.
  • Открытие PDF файлов из сообщений электронной почты, веб-страниц и др.
  • Наличие навигации по файлам.
  • Ночной режим и блокировка яркости.
  • Наличие встроенного диспетчера файлов.
  • Возможность добавления аннотаций и комментариев.
  • Возможность заполнения форм с помощью автоматического заполнения полей текстом.
  • Наличие функции копирования и вставки текста.
  • Возможность добавления электронной подписи под документом.
  • Хранение и доступ к документам в облаке.
  • Печать документов с помощью Google Cloud Print.

Используя Adobe Acrobat Reader пользователь сможет работать с PDF документами в любом месте и в любое время, причем к плюсам программы также следует отнести ее доступность для наиболее популярных платформ, что позволяет использовать ее на различных мобильных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod touch, Windows Phone, BlackBerry и т.д.

Что нового в Adobe Acrobat Reader 20.10.1.16347 (1921016347)?
  • Устраненные неполадки.
Оценка: 4.06/5 голосов - 51
Лицензия: Бесплатная
Версия:20.10.1.16347 (1921016347) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 129 298 | Статистика
Размер:222,47 Мб
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Отзывы о программе Adobe Acrobat Reader

Владимир про Adobe Reader 16.0 для Android [08-04-2016]

При начале работы по программе Адоб Акробат Ридер всплывает уведомление, что планшет ожидает установку дебаггера и далее работа возможна только с принудительным выходом. Что надо исправить?
3 | 2 | Ответить

Лимон про Adobe Reader 10.6.0 для Android [07-06-2013]

Тормозной жудко! Попытался открыть книгу в 100 с лишним Мб - вообще завис. Снёс - поставил ezPDF Reader - и всё нормально читает.
3 | 3 | Ответить

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