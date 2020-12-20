Adobe Acrobat Reader - одна из лучших программ для Android-устройств, которая позволяет пользователю работать с PDF файлами непосредственно на планшете или смартфоне, в том числе и с документами защищенными паролем. Настройки программы позволяют отображать текст непрерывно или разбитым постранично. Можно отключать автоматическую ориентацию документа по горизонтали. Так же реализован простой поиск по всему документу.

Ключевые особенности приложения:

Возможность просмотра файлов PDF на различных мобильных устройствах.

Настройка масштаба изображения.

Открытие PDF файлов из сообщений электронной почты, веб-страниц и др.

Наличие навигации по файлам.

Ночной режим и блокировка яркости.

Наличие встроенного диспетчера файлов.

Возможность добавления аннотаций и комментариев.

Возможность заполнения форм с помощью автоматического заполнения полей текстом.

Наличие функции копирования и вставки текста.

Возможность добавления электронной подписи под документом.

Хранение и доступ к документам в облаке.

Печать документов с помощью Google Cloud Print.

Используя Adobe Acrobat Reader пользователь сможет работать с PDF документами в любом месте и в любое время, причем к плюсам программы также следует отнести ее доступность для наиболее популярных платформ, что позволяет использовать ее на различных мобильных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod touch, Windows Phone, BlackBerry и т.д.