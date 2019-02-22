Insight Timer для iOS

Insight Timer 14.6.0 для iOS

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Описание Insight Timer 14.6.0 для iOSОписание   Скачать Insight Timer 14.6.0 для iOSСКАЧАТЬ (91.19 Мб) Скриншоты Insight Timer 14.6.0 для iOSСкриншоты (6)   Статистика Insight Timer 14.6.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Insight Timer 14.6.0 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Insight Таймер - бесплатное приложение-таймер для медитации. Совмещает в себе приятный и удобный таймер с красивыми звуками колоколов и сотни медитаций на разных языках, в том числе и на русском. Поможет бороться со стрессом, тревогой и бессонницей, повысит уровень самооценки. При большом желании поможет избавиться от вредных привычек.

Особенности приложения:

  • 1,3 миллиарда минут медитации
  • 900 учителей по медитации
  • Прямая обратная связь от учителей
  • Более 3500 управляемых медитаций
  • 500 музыкальных треков медитации
  • 22 специальных плейлиста для медитации
  • Фоновые звуки окружающего мира
  • Возможность делать закладки
  • Синхронизация между устройствами
  • Около 4000 групп для обсуждений и дискуссий

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Insight Timer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 114
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Insight Timer

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