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Foodie для iOS

Foodie 2.7.0 для iPhone, iPad

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Описание Foodie 2.7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Foodie 2.7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (70.46 Мб) Скриншоты Foodie 2.7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Foodie 2.7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Foodie 2.7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Foodie - приложение для фотографирования еды - это именно то, в чем нуждается общительный гурман в современном мире. Теперь легко и просто добавить пикантности прекрасным воспоминаниям о еде.

Основные возможности:

  • Более 30 качественных интерактивных фильтров ("Вкусно", "Салерно", "Тропический", "Пикник", "Сладко", "Свежо", "Барбекю", "Романтично", "Хрустяще", "Сочно" и т. д.).
  • Удобные и точные «умные» направляющие для съемки еды сверху вниз.
  • Видео с аппетитными интерактивными фильтрами.
  • Превращайте банальные картинки в прекрасные шедевры.
  • С таймером вы всегда поймаете нужный момент
  • Беззвучный режим
  • Возможность делиться фотографиями в социальных сетях (Instagram, LINE, Facebook, KakaoTalk, WeChat, VSCO, Weibo и др.).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Foodie
Foodie
Foodie
Foodie
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 60
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Foodie

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