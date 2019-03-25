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Foodie 2.7.0 для iPhone, iPad
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Foodie - приложение для фотографирования еды - это именно то, в чем нуждается общительный гурман в современном мире. Теперь легко и просто добавить пикантности прекрасным воспоминаниям о еде.
Основные возможности:
- Более 30 качественных интерактивных фильтров ("Вкусно", "Салерно", "Тропический", "Пикник", "Сладко", "Свежо", "Барбекю", "Романтично", "Хрустяще", "Сочно" и т. д.).
- Удобные и точные «умные» направляющие для съемки еды сверху вниз.
- Видео с аппетитными интерактивными фильтрами.
- Превращайте банальные картинки в прекрасные шедевры.
- С таймером вы всегда поймаете нужный момент
- Беззвучный режим
- Возможность делиться фотографиями в социальных сетях (Instagram, LINE, Facebook, KakaoTalk, WeChat, VSCO, Weibo и др.).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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