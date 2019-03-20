Программы для iOS » Графика » Редакторы » YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPad
YouCam Perfect для iOS

YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (160.63 Мб) Скриншоты YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

YouCam Perfect - широкий набор инструментов для редактирования снимков, с помощью которых можно быстро и легко подправить уставшие глаза, тон лица, удалить морщинки и подкорректировать черты лица.

Присутствует возможность наложения эффектов бьютифаера кожи в режиме реального времени, функция определения группы лиц, возможность изменения формы лица и удаления ненужных элементов со снимка. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в соцсетях.

Ключевые особенности программы:

  • Доступ к Beauty Circle – сообществу для обмена бьюти-тенденциями.
  • Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени непосредственно в камере.
  • Определение группы лиц.
  • Функция "Улыбка :)" позволяет создать естественную улыбку на индивидуальных и групповых фотографиях.
  • Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера - от естественного до гламурного.
  • Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.
  • Разглаживатель и осветлитель кожи.
  • Удаление изъянов.
  • Добавление румян и удаление блеска для сияющего лица даже без макияжа.
  • Изменение формы лица.
  • Удаление ненужных объектов с фотографии.
  • Наличие 30 сцен и шаблонов.
  • "Умный коллаж" с интеллигентным механизмом нарезки автоматически определяет лица на снимках и умело размещает их в коллажи и сцены.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

YouCam Perfect
YouCam Perfect
YouCam Perfect
YouCam Perfect
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 116
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

PicsArt Photo Studio 11.6 для iPhone, iPad

PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений

VSCO Cam 104.0 для iPhone, iPad

VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений

Adobe Color CC 2.2.5 для iPhone, iPad

Adobe Color CC - бесплатный и простой в эксплуатации инструмент для мобильных устройств на базе iOS, с помощью которого можно быстро и легко генерировать цветовые

FaceApp 3.3.4 для iPhone, iPad

Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен

FotoRus 7.2.1 для iPhone, iPad

FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и

Pixelmator 2.4.4 для iPhone, iPad

Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших

скачать Adguard

Отзывы о программе YouCam Perfect

Admin

Отзывов о программе YouCam Perfect 5.36.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 