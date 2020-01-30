Random Space для Android

Random Space 1.10 для Android

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Описание Random Space 1.10 для AndroidОписание   Скачать Random Space 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (46,58 Мб) Скриншоты Random Space 1.10 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Random Space 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Random Space 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Random Space - игра на выживание в условиях дикого космоса. Вы потерпели крушение в неизвестной системе в результате поломки корабля. Все, что у вас осталось - это экстренный жилой модуль и груда искореженного металла. Но по счастливой случайности вы - инженер, и руки у вас растут откуда надо. Улучшайте свое обиталище, постройте роботов-помощников, соберите достаточно ресурсов и создайте заново корабль. Для возвращения домой вам предстоит посетить все планеты системы для определения текущего местоположения. К тому же, вам необходимо дышать, спать и питаться - не забывайте об этом!

Проектируйте корабль, экономьте каждую каплю топлива, каждый росток саженца помидоров и каждый глоток воздуха. Никто не знает, надолго ли вы здесь. Следите за движением планет, чтобы подгадать удачный момент для перелета при их сближении. Стройте и еще раз стройте, улучшайте, добывайте и не забывайте о собственных потребностях.

Для каждого игрока прохождение игры будет уникальным - звездная система генерируется случайным образом, от визуальных параметров до физических особенностей планет. Выживание на каждой из планет может разительно отличаться - наличие необходимых ресурсов, количество световой энергии, присутствие атмосферы, величина силы притяжения, площадь поверхности.

Проникнитесь атмосферой неизведанных планет и полнейшего одиночества.

Random Space
Random Space
Random Space
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 558
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Random Space

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