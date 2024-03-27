Флаг Грузии для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Magic Flags
|Категория:
|Страны, города
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 098 | Статистика
|Размер:
|22,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Флаг Грузии - живые обои для Android, которые создают динамический эффект волны при нажатии на экран. 5 различных фонов с флагом Грузии для патриотов своей страны. Идеально подходит для празднования национального праздника.
Основные характеристики программы Флаг Грузии:
- Бесплатная.
- 5 различных фонов.
- 5 различных размеров пульсации.
- Поддержка акселерометра.
- Настоящее 3D-анимация.
- Совместимость со многими смартфонами и планшетами.
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Admin
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