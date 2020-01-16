AIDE - интегрированная среда разработки (IDE) для разработки приложений для Android непосредственно на мобильном устройстве.

Присутствует редактор с функциями автоподстановки кода и поиска ошибок в режиме реального времени, рефакторинг и смарт-навигации по коду, отладчик Java, компилятор, а также встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH и подробная справочная документация. В качестве средств разработки могут быть использованы Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScript.

Приложение полностью совместимо с проектами Eclipse и системой Git, может работать с проектами, разработанными в Android Studio.

Ключевые особенности приложения: