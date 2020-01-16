AIDE - интегрированная среда разработки (IDE) для разработки приложений для Android непосредственно на мобильном устройстве.
Присутствует редактор с функциями автоподстановки кода и поиска ошибок в режиме реального времени, рефакторинг и смарт-навигации по коду, отладчик Java, компилятор, а также встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH и подробная справочная документация. В качестве средств разработки могут быть использованы Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScript.
Приложение полностью совместимо с проектами Eclipse и системой Git, может работать с проектами, разработанными в Android Studio.
Ключевые особенности приложения:
- Интерактивные пошаговые инструкции.
- Программирование на Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScrip.
- Не требуется доступ с правами root.
- Использование совместимого формата с Eclipse, .classpath проектами.
- Возможность открытие проектов Android Studio.
- Встроенный отладчик Java, компилятор.
- Проверка ошибок в режиме реального времени.
- Автоматическое исправление ошибок.
- Встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH.
- Завершение кода для Java и Android XML.
- Подсветка синтаксиса для Java и XML.
- Интеграция с Dropbox и многое другое.