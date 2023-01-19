JavaIDEdroid — средство для создания и компиляции собственных приложений прямо на Android-смартфоне и/или планшете. Теперь вам не нужен будет настольный компьютер или ноутбук для того чтобы написать и скомпилировать программу. Встроенный java-компилятор Eclipse дает возможность сделать это прямо на Android-устройстве. Кроме компилятора в состав JavaIDEdroid входит интерпретатор BeanShell, библиотека zipsigner, ApkBuilder, инструменты dx и aapt.