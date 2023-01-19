JavaIDEdroid для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tom Arn
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 8 684 | Статистика
|Размер:
|9,26 Мб
JavaIDEdroid — средство для создания и компиляции собственных приложений прямо на Android-смартфоне и/или планшете. Теперь вам не нужен будет настольный компьютер или ноутбук для того чтобы написать и скомпилировать программу. Встроенный java-компилятор Eclipse дает возможность сделать это прямо на Android-устройстве. Кроме компилятора в состав JavaIDEdroid входит интерпретатор BeanShell, библиотека zipsigner, ApkBuilder, инструменты dx и aapt.
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