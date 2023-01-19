JavaIDEdroid для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):4 / 8 684 | Статистика
Размер:9,26 Мб
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JavaIDEdroid — средство для создания и компиляции собственных приложений прямо на Android-смартфоне и/или планшете. Теперь вам не нужен будет настольный компьютер или ноутбук для того чтобы написать и скомпилировать программу. Встроенный java-компилятор Eclipse дает возможность сделать это прямо на Android-устройстве. Кроме компилятора в состав JavaIDEdroid входит интерпретатор BeanShell, библиотека zipsigner, ApkBuilder, инструменты dx и aapt.

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