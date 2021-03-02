Code Editor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,89 Мб
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Code Editor - оптимизированный редактор кода для программирования на Android-устройстве, который предлагает все необходимые функции для комфортной работы, включая подсветку синтаксиса, автоматический отступ, подсказки, автозаполнение и т. д. Поддерживается более чем 110 языков языков программирования, в том числе C++, Java, Javascript, HTML, markdown, PHP, Perl, Python, Lua, Dart, и т.д.

Особенности Code Editor:

  • Подсветка синтаксиса для более чем 110 языков (C++, Java, Javascript, HTML, markdown, PHP, Perl, Python, Lua, Dart, и т.д.).
  • Подсказки, сворачивание и автозаполнение.
  • Простая навигация между несколькими вкладками.
  • Отмена и повторение изменений без ограничений.
  • Поиск и замена кода.
  • Отображение и скрытие номеров строк.
  • Выделение совпадающих скобок.
  • Автоматические отступы и выступы.
  • Отображение невидимых символов.
  • Открытие файлов из недавно открытых или добавленных коллекций.
  • Предпросмотр HTML и Markdown файлов.
  • Поддержка Emmet для веб-разработки.
  • Встроенная консоль JavaScript.
  • Доступ к файлам через FTP, FTPS, SFTP и WebDAV.
  • Интеграция и лёгкий доступ к GitHub.
  • Доступ к файлам с Google Диска, Dropbox и OneDrive.
  • Поддержка физической клавиатуры, включая комбинации клавиш.
  • 3 темы приложения и более 30 тем подсветки синтаксиса.
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