Code Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rhythm Software
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,89 Мб
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Code Editor - оптимизированный редактор кода для программирования на Android-устройстве, который предлагает все необходимые функции для комфортной работы, включая подсветку синтаксиса, автоматический отступ, подсказки, автозаполнение и т. д. Поддерживается более чем 110 языков языков программирования, в том числе C++, Java, Javascript, HTML, markdown, PHP, Perl, Python, Lua, Dart, и т.д.
Особенности Code Editor:
- Подсветка синтаксиса для более чем 110 языков (C++, Java, Javascript, HTML, markdown, PHP, Perl, Python, Lua, Dart, и т.д.).
- Подсказки, сворачивание и автозаполнение.
- Простая навигация между несколькими вкладками.
- Отмена и повторение изменений без ограничений.
- Поиск и замена кода.
- Отображение и скрытие номеров строк.
- Выделение совпадающих скобок.
- Автоматические отступы и выступы.
- Отображение невидимых символов.
- Открытие файлов из недавно открытых или добавленных коллекций.
- Предпросмотр HTML и Markdown файлов.
- Поддержка Emmet для веб-разработки.
- Встроенная консоль JavaScript.
- Доступ к файлам через FTP, FTPS, SFTP и WebDAV.
- Интеграция и лёгкий доступ к GitHub.
- Доступ к файлам с Google Диска, Dropbox и OneDrive.
- Поддержка физической клавиатуры, включая комбинации клавиш.
- 3 темы приложения и более 30 тем подсветки синтаксиса.
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