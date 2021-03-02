Code Editor - оптимизированный редактор кода для программирования на Android-устройстве, который предлагает все необходимые функции для комфортной работы, включая подсветку синтаксиса, автоматический отступ, подсказки, автозаполнение и т. д. Поддерживается более чем 110 языков языков программирования, в том числе C++, Java, Javascript, HTML, markdown, PHP, Perl, Python, Lua, Dart, и т.д.

Особенности Code Editor: