Signature Capture для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Демо версия
|Версия:
|9.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Binary Solutions
|Категории:
|другое - Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 048 | Статистика
|Размер:
|1,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Signature Capture — утилита, позволяющая использовать Android-смартфон в качестве устройства для ввода рукописной подписи.
Программа может использоваться как отдельное приложение, так и в составе сторонних программ. Подробные инструкции приведены на сайте разработчика.
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Отзывы о программе Signature Capture
Арман про Signature Capture 6.4 для Android [07-08-2013]
Если бы на русском, была бы незаменимой софтиной... а так лишний балласт т.к. на английском я не пишу.
6 | 6 | Ответить
Руслан про Signature Capture 6.2.2 для Android [31-01-2013]