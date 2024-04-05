Signature Capture для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Демо версия
Версия:9.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 048 | Статистика
Размер:1,18 Мб
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Signature Capture скриншот № 1

Signature Capture — утилита, позволяющая использовать Android-смартфон в качестве устройства для ввода рукописной подписи.

Программа может использоваться как отдельное приложение, так и в составе сторонних программ. Подробные инструкции приведены на сайте разработчика.

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Отзывы о программе Signature Capture

Арман про Signature Capture 6.4 для Android [07-08-2013]

Если бы на русском, была бы незаменимой софтиной... а так лишний балласт т.к. на английском я не пишу.
6 | 6 | Ответить

Руслан про Signature Capture 6.2.2 для Android [31-01-2013]

Прикольная утилита, жаль на английском :-)
6 | 6 | Ответить

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