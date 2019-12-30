CPUBalance для Windows

CPUBalance 1.0.0.86

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Описание CPUBalance 1.0.0.86Описание   Скачать CPUBalance 1.0.0.86СКАЧАТЬ (1,7 Мб) Скриншоты CPUBalance 1.0.0.86Скриншоты (2)   Статистика CPUBalance 1.0.0.86Статистика   Отзывы о CPUBalance 1.0.0.86Отзывы (5)  
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4.28 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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CPUBalance - небольшая бесплатная утилита от разработчиков Process Lasso, которая позволяет "сдерживать" запущенные системные процессы (т.е. принудительно снижать их приоритет), что дает возможность избежать критических нагрузок на процессор, из-за которых он может зависать. Программа актуальна не только для слабых систем, но и для современных многоядерных процессоров, позволяя существенно повысить скорость отклика системы.

Приложение использует фирменную технологию ProBalance для мониторинга и предотвращения запущенных процессов, а также может работать как в автономном режиме, так и совместно с программой Process Lasso. Присутствует возможность указать исключаемые процессы, изменить привязку к ядрам ЦП, просматривать подробные логи и многое другое.

Ключевые особенности CPUBalance:

  • Работа как в автономном режиме, так и в связке с Process Lasso.
  • Использование технологии ProBalance.
  • Мониторинг запущенных процессов.
  • Просмотр список всех процессов, отсортированных по количеству "сдерживаний".
  • Возможность задания исключаемых процессов.
  • Изменение привязки к ядрам ЦП.
  • Просмотр подробных логов.
  • Автостарт при загрузке ОС.
  • Возможность сохранить журнал событий в виде файла CSV и многое другое.
CPUBalance
CPUBalance
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 419
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе CPUBalance

Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [13-02-2017]

Попробовал эту программу теперь при каждом запуске компа у меня каша из приоритетов,даже после удаления этой "прекрасной" проги,как всё это исправить не знаю.
5 | 2 | Ответить

Сергей про CPUBalance 1.0.0.14 [03-02-2017]

Программам этого разработчика стоит доверять! Являясь обладателем лицензии Process Lasso, могу сказать уверенно - облегчает работу с компьютером прилично. Ну а CPUBalance надо попробовать.
2 | 4 | Ответить

Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [26-01-2017]

Осталось непонятным программа бесплатная или всё таки платная,на интефейсе сообщение "Лицензия не активирована"?
2 | 2 | Ответить

Шторм в ответ Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [29-01-2017]

CPUBalance бесплатная (менее функциональная), CPUBalance Pro платная.
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [26-01-2017]

Идея интересная,надо по тестировать программу.
2 | 2 | Ответить

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