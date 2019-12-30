CPUBalance - небольшая бесплатная утилита от разработчиков Process Lasso, которая позволяет "сдерживать" запущенные системные процессы (т.е. принудительно снижать их приоритет), что дает возможность избежать критических нагрузок на процессор, из-за которых он может зависать. Программа актуальна не только для слабых систем, но и для современных многоядерных процессоров, позволяя существенно повысить скорость отклика системы.

Приложение использует фирменную технологию ProBalance для мониторинга и предотвращения запущенных процессов, а также может работать как в автономном режиме, так и совместно с программой Process Lasso. Присутствует возможность указать исключаемые процессы, изменить привязку к ядрам ЦП, просматривать подробные логи и многое другое.

Ключевые особенности CPUBalance: