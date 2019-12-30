CPUBalance - небольшая бесплатная утилита от разработчиков Process Lasso, которая позволяет "сдерживать" запущенные системные процессы (т.е. принудительно снижать их приоритет), что дает возможность избежать критических нагрузок на процессор, из-за которых он может зависать. Программа актуальна не только для слабых систем, но и для современных многоядерных процессоров, позволяя существенно повысить скорость отклика системы.
Приложение использует фирменную технологию ProBalance для мониторинга и предотвращения запущенных процессов, а также может работать как в автономном режиме, так и совместно с программой Process Lasso. Присутствует возможность указать исключаемые процессы, изменить привязку к ядрам ЦП, просматривать подробные логи и многое другое.
Ключевые особенности CPUBalance:
Работа как в автономном режиме, так и в связке с Process Lasso.
Использование технологии ProBalance.
Мониторинг запущенных процессов.
Просмотр список всех процессов, отсортированных по количеству "сдерживаний".
Возможность задания исключаемых процессов.
Изменение привязки к ядрам ЦП.
Просмотр подробных логов.
Автостарт при загрузке ОС.
Возможность сохранить журнал событий в виде файла CSV и многое другое.
Process Lasso - Небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем
Отзывы о программе CPUBalance
Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [13-02-2017]
Попробовал эту программу теперь при каждом запуске компа у меня каша из приоритетов,даже после удаления этой "прекрасной" проги,как всё это исправить не знаю. 5 | 2 | Ответить
Сергей про CPUBalance 1.0.0.14 [03-02-2017]
Программам этого разработчика стоит доверять! Являясь обладателем лицензии Process Lasso, могу сказать уверенно - облегчает работу с компьютером прилично. Ну а CPUBalance надо попробовать. 2 | 4 | Ответить
Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [26-01-2017]
Осталось непонятным программа бесплатная или всё таки платная,на интефейсе сообщение "Лицензия не активирована"? 2 | 2 | Ответить
Шторм в ответ Дмитрий про CPUBalance 1.0.0.14 [29-01-2017]