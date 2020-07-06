Easymnemo для Windows

Easymnemo 2.20.06.18

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Описание Easymnemo 2.20.06.18Описание   Скачать Easymnemo 2.20.06.18СКАЧАТЬ (9,76 Мб) Скриншоты Easymnemo 2.20.06.18Скриншоты (4)   Статистика Easymnemo 2.20.06.18Статистика   Отзывы о Easymnemo 2.20.06.18Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Easymnemo - программа для создания векторных двухмерных схем, обычных (плоских) схем, чертежей. Полученные рисунки можно использовать для документов, презентаций, мнемосхем, рекламных материалов.

Программа содержит большую библиотеку элементов, в том числе изображения продукции популярных производителей оборудования, изображения графических символов из стандартов ГОСТ, ABOK. Основное направление: тепло-, водо-, газоснабжение, АСУТП.

Что нового в Easymnemo 2.20.06.18?
  • Добавлена разметочная сетка
  • Новые элементы
  • Возможность вставки картинки (подложки) в качестве фона
  • Изометрическая проекция (для объектов из технических стандартов)
  • Добавлена возможность пользователю самому создавать свои панели из элементов библиотеки
  • Добавлен язык интерфейса - итальянский
Easymnemo
Easymnemo
Easymnemo
Easymnemo
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 4000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 035
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
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Отзывы о программе Easymnemo

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Отзывов о программе Easymnemo 2.20.06.18 пока нет, можете добавить...

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