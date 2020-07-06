DWG TrueView 2019 / 2021

Функциональный инструмент, позволяющий просматривать файлы формата DWG и DXF, измерять объем, площадь, радиус углов и другие параметры модели и отправлять их на

Free DWG Viewer 16.2.0.172

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так

Раскрой 6.64.131

Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла