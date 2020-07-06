DWG TrueView 2019 / 2021
Функциональный инструмент, позволяющий просматривать файлы формата DWG и DXF, измерять объем, площадь, радиус углов и другие параметры модели и отправлять их на
Free DWG Viewer 16.2.0.172
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так
Раскрой 6.64.131
Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла
Дом-3D 3.2
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир
Кафель 7.05 PROF
Кафель - программа для расчета кафельных покрытий. Позволяет создать 3D дизайн-проект помещения, выполнить укладку плитки или другого покрытия, установить 3D-модели,
Garden Planner 3.7.38
Простой в использовании инструмент для сада и ландшафтного дизайна. Присутствует встроенная база данных из более чем 1200 элементов и объектов, включая деревья,