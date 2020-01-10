Программы для Windows » Система » Расширения » Right Click Enhancer для Windows
Right Click Enhancer для Windows

Right Click Enhancer 4.5.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Right Click Enhancer 4.5.6Описание   Скачать Right Click Enhancer 4.5.6СКАЧАТЬ (3,93 Мб) Скриншоты Right Click Enhancer 4.5.6Скриншоты (7)   Статистика Right Click Enhancer 4.5.6Статистика   Отзывы о Right Click Enhancer 4.5.6Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Right Click Enhancer - набор полезных утилит для Проводника. Позволяет добавлять в контекстное меню наиболее часто используемые приложения, команды, папки и файлы. Таким образом, вы можете открыть любое приложение прямо во время просмотра файлов. Также есть возможность добавлять подменю и дополнительно организовывать ярлыки.

Приложение включает в себя семь утилит, которые позволяют расширить возможности контекстного меню Проводника Windows. Все утилиты просты в настройках и использовании.

  1. С помощью Right Click Tweaker можно добавить в контекстное меню новые полезные команды, служащие для перемещения объекта, копирования пути к нему в буфер обмен, проверки на целостность или создания списков файлов в папке.
  2. File Type Editor служит для изменения ассоциаций типов файлов и приложений. В том числе редактирования и удаления существующих и создания новых с присвоением необходимых значков и аргументов.
  3. Send To Manager позволяет добавлять или удалалять элементы (программу или папку) системного меню "Отправить".
  4. Right Click Editor IE позволяет удалять и добавлять новые пункты в контекстное меню браузера Internet Explorer.
  5. New Menu Editor позволяет отредактировать меню "Создать".
  6. Smart Renamer служит для группового переименования файлов (по тегам, атрибутам, маске).
  7. SmartSFV используется для проверки целостности файлов.

Tweaker помогает сэкономить около 100 часов работы путем расширения общих задач, таких как перемещение и копирование файла, в том числе скопировать содержимое файла, не открывая его, переименование файлов и многие другие. Также включает в себя множество функций, которые недоступны для пользователей напрямую - добавляет MSCONFIG (средство настройки системы) и Problem Steps Recorder.

При установке нового приложения некоторые из них добавляют свои опции в контекстное меню. Это обеспечивает быстрый переход к запрашиваемым функциям, но в то же время чем больше опций, тем больше места занимает само контекстное меню на экране, превращаясь в простынь. С помощью редактора вы сможете почистить менюшку, оставив только самые необходимые запросы.

Особенности приложения:

  • Добавление полезных твиков.
  • Создание новых файлов с предопределенным содержанием.
  • Экономия времени.
  • Экспорт файлов и ключей реестра, которые можно использовать на другом ПК.
  • Можно добавлять параметры командной строки.
  • Не влияет на производительность ПК.
Right Click Enhancer
Right Click Enhancer
Right Click Enhancer
Right Click Enhancer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 886
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Быстрый запуск, доступ
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

CPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

KeyFinder 2.0.10.13

KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной системы, что будет полезно, например, при переустановке ОС или

Punto Switcher 4.4.3.407

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

StartIsBack++ 2.8.9

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

Rainmeter 4.3.1 build 3321

Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе

скачать Adguard

Отзывы о программе Right Click Enhancer

Admin

Отзывов о программе Right Click Enhancer 4.5.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 