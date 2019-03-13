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AliExpress Shopping App для iOS

AliExpress Shopping App 7.1.0 для iPhone, iPad

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Описание AliExpress Shopping App 7.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать AliExpress Shopping App 7.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (201.54 Мб) Скриншоты AliExpress Shopping App 7.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика AliExpress Shopping App 7.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о AliExpress Shopping App 7.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.20 из 5, всего оценок - 5
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AliExpress Shopping App - удобное приложение, предоставляющее доступ с одной из крупнейших торговых площадок AliExpress. Миллионы товаров, новинки электроники, игрушек, одежды, косметики, тысячи брендов, отличные цены, мгновенные сделки, супер-купоны - все это и многое другое дает приложение AliExpress Shopping App.

Ключевые особенности AliExpress Shopping App:

  • Миллионы уникальных товаров
  • Удобный и быстрый поиск
  • Купоны, скидки и распродажи на множество отличных товаров
  • Более 75% товаров доставляют бесплатно
  • Удобное отслеживание заказов и уведомления
  • Защита покупателя на все заказы
  • Безопасные онлайн-платежи
  • Персонализированная подборка товаров
  • Поддержка разных валют.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

AliExpress Shopping App
AliExpress Shopping App
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе AliExpress Shopping App

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