AliExpress Shopping App для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.27.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 587 | Статистика
Размер:98,68 Мб
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AliExpress Shopping App - торговая площадка, на которой миллионы пользователей по всему миру находят желаемые товары. Приложение AliExpress разработано специально для тех, кто любит удобный шоппинг без переплат.

Приложение обладает функциями, которые гарантируют безопасный и удобный шоппинг. Более 100 миллионов товаров: одежду, обувь, аксессуары, автомобильные запчасти, электронику, товары для детей и многое другое.

Возможности AliExpress Shopping App:

  • Выбирать товар по категориям
  • Быстро находить товары с помощью фильтров
  • Просматривать обзоры товаров
  • Составлять списки желаний
  • Делиться информацией о товарах с друзьями через ВК, FB, электронную почту и т. д.
  • Совершать безопасные платежи
  • Следить за посылками
  • Управлять заказами
  • Общаться с продавцами
  • Пользоваться преимуществами Защиты Покупателей
Что нового в AliExpress Shopping App 8.27.0?
  • Исправили порцию ошибок
  • Улучшили производительность: сделать заказ стало ещё проще
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Отзывы о программе AliExpress Shopping App

студенты с рюкзаком про AliExpress Shopping App 6.13.1 для Android [25-11-2019]

Студенты-технологи интересуются: А будет на маркетплейсе на картинке товара „кнопочка“ нажав на которую покупатель может в режиме реального времени по видео посмотреть кто и как производит данный товар?
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