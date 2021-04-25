AliExpress Shopping App - торговая площадка, на которой миллионы пользователей по всему миру находят желаемые товары. Приложение AliExpress разработано специально для тех, кто любит удобный шоппинг без переплат.

Приложение обладает функциями, которые гарантируют безопасный и удобный шоппинг. Более 100 миллионов товаров: одежду, обувь, аксессуары, автомобильные запчасти, электронику, товары для детей и многое другое.

Возможности AliExpress Shopping App: