AliExpress Shopping App для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.27.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alibaba.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 587 | Статистика
|Размер:
|98,68 Мб
|СКАЧАТЬ
AliExpress Shopping App - торговая площадка, на которой миллионы пользователей по всему миру находят желаемые товары. Приложение AliExpress разработано специально для тех, кто любит удобный шоппинг без переплат.
Приложение обладает функциями, которые гарантируют безопасный и удобный шоппинг. Более 100 миллионов товаров: одежду, обувь, аксессуары, автомобильные запчасти, электронику, товары для детей и многое другое.
Возможности AliExpress Shopping App:
- Выбирать товар по категориям
- Быстро находить товары с помощью фильтров
- Просматривать обзоры товаров
- Составлять списки желаний
- Делиться информацией о товарах с друзьями через ВК, FB, электронную почту и т. д.
- Совершать безопасные платежи
- Следить за посылками
- Управлять заказами
- Общаться с продавцами
- Пользоваться преимуществами Защиты Покупателей
- Исправили порцию ошибок
- Улучшили производительность: сделать заказ стало ещё проще
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Отзывы о программе AliExpress Shopping App
студенты с рюкзаком про AliExpress Shopping App 6.13.1 для Android [25-11-2019]
Студенты-технологи интересуются: А будет на маркетплейсе на картинке товара „кнопочка“ нажав на которую покупатель может в режиме реального времени по видео посмотреть кто и как производит данный товар?
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