USB Network Gate - программа, которая позволит вам подключаться к любому USB устройству находящемуся на удаленном компьютере в сети. После установки на локальном компьютере, вы получаете доступ к нему из любой точки мира и сможете пользоваться USB устройствами на нем.

Это позволит вам всегда воспользоваться удаленным сканером, принтером, веб-камерой, модемом, USB-устройству и любым другим оборудованием, как будто они подключены непосредственно к вашему ПК.

Возможности приложения: