USB Network Gate

Rufus 3.5
Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при
BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
USBDeview 2.80
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему
AutoHotkey 1.1.30.03
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
ScanLite 1.1
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК
PaperScan 3.0.85 Free
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым