USB Analyzer для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение:14 дней
Версия:4.0.288 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Внешние устройства - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 1 962 | Статистика
Размер:11,15 Мб
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USB Analyzer - приложение для мониторинга портов USB в режиме реального времени. Мониторит и анализирует активность USB-устройств. Может перехватывать, записывать, отображать и анализировать входящие и исходящие данные между любыми USB-устройствами, подключенными к вашему компьютеру и приложениям.

Обеспечивает удобный просмотр всех USB-устройств, доступных в системе либо в виде простого списка, либо в виде иерархического дерева. Может быть успешно использован в разработке приложений, драйверов устройств USB или оборудования. Неплохая платформа для эффективного кодирования, тестирования и оптимизации.

Возможности приложения:

  • Мониторинг активности USB:
    • Данные показываются в виде необработанного шестнадцатеричного дампа и одновременно отображаются в виде декодированного читаемого текста.
    • Автоматически обнаруживает подключаемые устройства USB.
    • Запуск нескольких сеансов для контроля данных USB для нескольких устройств одновременно.
  • Захват IRP, URB и IOCTL. Сохранение и экспорт данных USB:
    • Анализ USB-трафика в режиме реального времени.
    • Перехват данных IRP, URB, IOCTL и данных, передаваемые через USB.
    • Сохранение проанализированных данных для последующего использования и экспорта их в различные форматы.
    • Можно сохранить в двоичном файле или экспортировать их в TXT, CSV, XML или HTML форматы.
  • Просмотр контролируемых пакетов.
  • Динамическая фильтрация:
    • Позволяет гибко настраивать фильтры для применения их к захваченным данным.
    • Возможность отфильтровывать ненужную информацию из анализируемых данных.
  • Переключение между исходящими и входящими пакетами.
  • Поддерживает устройства USB 3.0 и корневые концентраторы USB.
  • Возможность остановить мониторинг при получении определенных данных.
  • Удобный поиск по захваченным данным.
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