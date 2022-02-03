USB Analyzer - приложение для мониторинга портов USB в режиме реального времени. Мониторит и анализирует активность USB-устройств. Может перехватывать, записывать, отображать и анализировать входящие и исходящие данные между любыми USB-устройствами, подключенными к вашему компьютеру и приложениям.

Обеспечивает удобный просмотр всех USB-устройств, доступных в системе либо в виде простого списка, либо в виде иерархического дерева. Может быть успешно использован в разработке приложений, драйверов устройств USB или оборудования. Неплохая платформа для эффективного кодирования, тестирования и оптимизации.

Возможности приложения: