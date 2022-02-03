USB Analyzer для Windows
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|4.0.288 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Eltima Software
|Категории:
|Внешние устройства - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 1 962 | Статистика
|Размер:
|11,15 Мб
|СКАЧАТЬ
USB Analyzer - приложение для мониторинга портов USB в режиме реального времени. Мониторит и анализирует активность USB-устройств. Может перехватывать, записывать, отображать и анализировать входящие и исходящие данные между любыми USB-устройствами, подключенными к вашему компьютеру и приложениям.
Обеспечивает удобный просмотр всех USB-устройств, доступных в системе либо в виде простого списка, либо в виде иерархического дерева. Может быть успешно использован в разработке приложений, драйверов устройств USB или оборудования. Неплохая платформа для эффективного кодирования, тестирования и оптимизации.
Возможности приложения:
- Мониторинг активности USB:
- Данные показываются в виде необработанного шестнадцатеричного дампа и одновременно отображаются в виде декодированного читаемого текста.
- Автоматически обнаруживает подключаемые устройства USB.
- Запуск нескольких сеансов для контроля данных USB для нескольких устройств одновременно.
- Захват IRP, URB и IOCTL. Сохранение и экспорт данных USB:
- Анализ USB-трафика в режиме реального времени.
- Перехват данных IRP, URB, IOCTL и данных, передаваемые через USB.
- Сохранение проанализированных данных для последующего использования и экспорта их в различные форматы.
- Можно сохранить в двоичном файле или экспортировать их в TXT, CSV, XML или HTML форматы.
- Просмотр контролируемых пакетов.
- Динамическая фильтрация:
- Позволяет гибко настраивать фильтры для применения их к захваченным данным.
- Возможность отфильтровывать ненужную информацию из анализируемых данных.
- Переключение между исходящими и входящими пакетами.
- Поддерживает устройства USB 3.0 и корневые концентраторы USB.
- Возможность остановить мониторинг при получении определенных данных.
- Удобный поиск по захваченным данным.
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта,...
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить...
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять...
VueScan - приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на...
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной...
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...
Отзывы о программе USB Analyzer
Admin
Отзывов о программе USB Analyzer 4.0.288 пока нет, можете добавить...