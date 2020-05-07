GOM Cam для Windows

GOM Cam 2.0.19.585

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Описание GOM Cam 2.0.19.585Описание   Скачать GOM Cam 2.0.19.585СКАЧАТЬ (50,41 Мб) Скриншоты GOM Cam 2.0.19.585Скриншоты (9)   Статистика GOM Cam 2.0.19.585Статистика   Отзывы о GOM Cam 2.0.19.585Отзывы (0)  
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GOM Cam - приложение, с помощью которого вы сможете записывать все происходящее на вашем экране, включая игры и видео с веб-камеры. Также позволяет делать скриншоты всего экрана или выбранной части.

Есть возможность редактировать готовые снимки и отправлять их в Facebook, YouTube и Google Диск.

Особенности приложения:

  • Захват видео с экрана.
  • Запись видео с веб-камеры.
  • Запись игровых сессий.
  • Планирование записи на заданное время.
  • Набор инструментов для стандартного редактирования скриншотов:
    • добавление эффектов;
    • рисование;
    • добавление текста;
    • добавление значков;
    • добавление водяных знаков.
  • Готовые снимками вы можете отправить на Facebook, YouTube и Google Диск.
Что нового в GOM Cam 2.0.19.585?
  • Исправлены ошибки
GOM Cam
GOM Cam
GOM Cam
GOM Cam
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $37.59
Ограничение в работе программыЗапись ограничена - 10 минут. Водяной знак на записанном видео.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 698
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана
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Отзывы о программе GOM Cam

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