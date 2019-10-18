Все-В-Одном Калькулятор - простой в использовании многофункциональный калькулятор и конвертер, который умеет практически все - от простых или сложных вычислений до конверсий единиц и валют, процентов, пропорций, площадей, объемов и т.д.

Приложение включает более 75 разнообразных калькуляторов и конвертеров, включая научный калькулятор, решения домашних или школьных задач, пошаговые решения для некоторых видов расчетов, а также предлагает 40 динамичных тем оформления. Программа будет полезна всем, кто так или иначе сталкивается с математикой и конверсиями.

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