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Все-В-Одном Калькулятор для Android

Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для Android

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Описание Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для AndroidОписание   Скачать Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для AndroidСКАЧАТЬ (9,46 Мб) Скриншоты Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Все-В-Одном Калькулятор 1.7.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Все-В-Одном Калькулятор - простой в использовании многофункциональный калькулятор и конвертер, который умеет практически все - от простых или сложных вычислений до конверсий единиц и валют, процентов, пропорций, площадей, объемов и т.д.

Приложение включает более 75 разнообразных калькуляторов и конвертеров, включая научный калькулятор, решения домашних или школьных задач, пошаговые решения для некоторых видов расчетов, а также предлагает 40 динамичных тем оформления. Программа будет полезна всем, кто так или иначе сталкивается с математикой и конверсиями.

Ключевые возможности:

  • Простой или научный режим.
  • 75 калькуляторов и конвертеров.
  • Конвертер валют с 160 валютами.
  • 40 светлых и темных тем.
  • Редактируемый ввод и курсор.
  • Поддержка копирования и вставки.
  • Сортировка, скрытие или добавление калькуляторов в избранное.
  • История вычислений.
  • Мгновенные результаты по мере ввода.
  • Умный поиск для быстрой навигации.
  • Кнопки памяти.
  • Пошаговое решение и формулы.
  • График функций.
  • Двоичный, десятичный, шестнадцатеричный конвертер.
  • Плавающее окно калькулятора.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Создание ярлыков на рабочем столе устройства.
  • и многое другое...
Все-В-Одном Калькулятор
Все-В-Одном Калькулятор
Все-В-Одном Калькулятор
Все-В-Одном Калькулятор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНаучные - Инженерные
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