Классическая Косынка 1.3.5 для Android
Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows
Дурак 2.3 для Android
Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов
Microsoft Solitaire Collection 1.7.11231.0 для Android
Microsoft Solitaire Collection — пять лучших карточных игр Solitaire в одном приложении для мобильных устройств на базе Android. Включает привычные хиты: Klondike,
Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для Android
Бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет из себя сборник из наиболее популярных и распространенных карточных
Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android
Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная
Пасьянс Косынка 1.3.6 для Android
Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от