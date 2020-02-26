Microsoft Solitaire Collection — пять лучших карточных игр Solitaire в одном приложении для мобильных устройств на базе Android. Включает привычные хиты: Klondike,

Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows

Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для Android

Бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет из себя сборник из наиболее популярных и распространенных карточных

Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android

Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная

Пасьянс Косынка 1.3.6 для Android

Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от