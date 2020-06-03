Программы для Android » Игры » Симуляторы » World of Fishers для Android
World of Fishers для Android

World of Fishers 275 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание World of Fishers 275 для AndroidОписание   Скачать World of Fishers 275 для AndroidСКАЧАТЬ (94,1 Мб) Скриншоты World of Fishers 275 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика World of Fishers 275 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Fishers 275 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

World of Fishers - отличная мобильная игра о рыбалке, лучшая возможность половить рыбу на планшете или телефоне. Присутствует возможность приглашать друзей и рыбаков, чтобы рыбачить онлайн вместе, общаться в живом чате, получать бонусы за друзей, ловить окуней, акул, крокодилов и других морских/речных/озёрных рыб. Игра создана с экспертной помощью реальных рыбаков.

Ключевые особенности игры:

  • 900 рыб и водных обитателей.
  • Реальные повадки рыб, поведения которых описывали профессиональные рыболовы.
  • Максимальная реалистичность вылова и борьбы рыбы.
  • Рыбалка по всему миру, на самых известных водоемах.
  • Большой спектр погодных условий планеты, клёв рыбы зависит от него.
  • Смена суток: утро, день, вечер. ночь. Клёв рыбы зависит от времени.
  • Игра без поломок снастей, износа и прочности предметов.
  • Все снасти вечные.
  • Сотни реальных наживок и блёсен.
  • Полноценная RPG-система.
  • Многоуровневое и многопрофильное развитие персонажа.
  • Более 400 многообразных квестов, более 2000 заданий, со своими наградами и бонусами.
  • 25 разнообразных NPC и многоразовые задачи.
  • 39 перков с многоуровневыми бонусами.
  • 33 медали с 10-ю степенями, за выполнения каждого условия - награда.
  • Бонус на вылов в сутки первой рыбы каждого вида (х2 деньги, х2 опыт).
  • Блокнот, альманах по рыбам, водоемам и наживкам. Вся информация по рыбалке.
  • Пьедестал, Соревновательная часть игры для лучших игроков в пяти номинациях.
  • Сокровища. Вылавливайте богатства вместо рыбы.
  • Экспедиции - вылавливайте зачётные экземпляры всех видов рыб на водоеме и получайте награду.
  • Каждый день бонусы для игроков.
  • Удобный чат для общения рыболовов.
  • Две реферальные системы, как дополнительный заработок рыбакам.
  • Рыбак часа, будь лучшим каждый час, получай золото.
  • Ловишь много рыбы, получаешь бонус за количество, он растёт с каждым разом и накапливается.
  • Онлайн игра, а значит есть соревнования между игроками, нет читеров, есть защиты от ботов.
  • Частое обновление рыбалки с дополнениями новых игровых возможностей, рыб и водоём.
World of Fishers
World of Fishers
World of Fishers
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 865
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android

Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с

Clouds & Sheep 1.10.3 для Android

Clouds & Sheep – вам нравятся милые, пушистые и игривые овечки? Тогда самое время скачать игру Clouds & Sheep и начинать заботиться о собственном стаде. Овечки, хоть

Орегонский путь: Поселенцы 2.8.2d для Android

Орегонский путь: Поселенцы – после длительного путешествия новые поселенцы начинают осваивать земли Дикого Запада. Вам предстоит построить самый большой и развитый

Барабанная установка 3.23.0 для Android

Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными звуками барабанов. Присутствует большое количество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop,

Электрошокер 1.2 для Android

Бесплатный и простой в эксплуатации симулятор электрошокера для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно неплохо разыграть ваших друзей. Благодаря

SimCity BuildIt 1.20.53.69574 для Android

SimCity BuildIt – популярнейший градостроительный симулятор. Начните игру с прокладки дороги и вдохните жизнь в маленький городок, который под вашим присмотром,

Отзывы о программе World of Fishers

Димос про World of Fishers 247 для Android [27-02-2019]

рЫБалка топ
2 | 2 | Ответить

Я не робот про World of Fishers 0.208 для Android [25-10-2017]

Рыбалочка супер, даже лучше чем на ПК. Играю больше года. Советую.
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 