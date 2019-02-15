AntiAds 1.1 для iPhone
AntiAds - мощный блокировщик рекламы для iOS. Теперь вы сможете избавиться от назойливой рекламы практически на любых сайтах, а также смотреть видео без раздражающей
Adblock Browser 2.0.0 для iPhone, iPad
Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от
Thief Alert 3.1 для iPhone, iPad, iPod
Thief Alert - необычная в своем роде программа. Она помогает предотвратить кражу Вашего iPhone аппарата, если вы по неосторожности забыли его на столе или еще
Adguard 2.1.2 для iPhone
Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть,
Google Authenticator 3.0.1 для iPhone, iPad
Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего
Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPad
Утилита для iPhone, iPad и iPod touch, разработанная компанией Wargaming с помощью можно надежно защитить свой персональный игровой аккаунт во вселенной