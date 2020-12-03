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Google Authenticator для iOS

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Google Authenticator 3.1.0 для iPhone, iPadОписание
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Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего аккаунта Google от взлома, путем создания кодов двухэтапной аутентификации.

При использовании этой функции для входа в аккаунт необходимо вводить не только пароль, но и код, сгенерированный приложением. Программа позволяет создавать коды даже в режиме полета, а также умеет работать с несколькими аккаунтами.

Доступны следующие функции:

  • автоматическая настройка с помощью QR-кода;
  • одновременная работа с несколькими аккаунтами;
  • возможноcть генерировать коды как на основе текущего времени, так и на основе счетчика.

Чтобы использовать Google Authenticator, активируйте двухэтапную аутентификацию для своего аккаунта Google. Это можно сделать на странице http://www.google.com/2step.

Google Authenticator скриншот № 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 549 | Статистика
Размер:22 Мб
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Отзывы о программе Google Authenticator

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