Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего аккаунта Google от взлома, путем создания кодов двухэтапной аутентификации.

При использовании этой функции для входа в аккаунт необходимо вводить не только пароль, но и код, сгенерированный приложением. Программа позволяет создавать коды даже в режиме полета, а также умеет работать с несколькими аккаунтами.

Доступны следующие функции:

автоматическая настройка с помощью QR-кода;

одновременная работа с несколькими аккаунтами;

возможноcть генерировать коды как на основе текущего времени, так и на основе счетчика.

Чтобы использовать Google Authenticator, активируйте двухэтапную аутентификацию для своего аккаунта Google. Это можно сделать на странице http://www.google.com/2step.