Google Authenticator для iOS
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Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего аккаунта Google от взлома, путем создания кодов двухэтапной аутентификации.
При использовании этой функции для входа в аккаунт необходимо вводить не только пароль, но и код, сгенерированный приложением. Программа позволяет создавать коды даже в режиме полета, а также умеет работать с несколькими аккаунтами.
Доступны следующие функции:
- автоматическая настройка с помощью QR-кода;
- одновременная работа с несколькими аккаунтами;
- возможноcть генерировать коды как на основе текущего времени, так и на основе счетчика.
Чтобы использовать Google Authenticator, активируйте двухэтапную аутентификацию для своего аккаунта Google. Это можно сделать на странице http://www.google.com/2step.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 549 | Статистика
|Размер:
|22 Мб
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Admin
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