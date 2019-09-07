UltimateDefrag для Windows

UltimateDefrag 6.0.28.0

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Описание UltimateDefrag 6.0.28.0Описание   Скачать UltimateDefrag 6.0.28.0СКАЧАТЬ (18,48 Мб) Скриншоты UltimateDefrag 6.0.28.0Скриншоты (6)   Статистика UltimateDefrag 6.0.28.0Статистика   Отзывы о UltimateDefrag 6.0.28.0Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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UltimateDefrag - простой в эксплуатации дефрагментатор, который кроме своих непосредственных обязанностей позволяет оптимизировать расположение файлов на жестком диске и уплотнить их, и тем самым существенно повысить производительность винчестера.

Ключевые особенности программы:

  • Наличие режимов Simple Mode и Expert Mode.
  • Возможность ускорения работы конкретного приложения или игры путем оптимизации размещения файлов на диске.
  • Дефрагментация всех системных файлов в NTFS-системах.
  • Возможность имитации процесса дефрагментации, благодаря чему можно довольно точно оценить время, необходимое для дефрагментации, основываясь на текущих параметрах.
  • Наличие функции True File Use Tracking, которая позволяет отслеживать поведение файлов, частоту их использования, частоту и степень их фрагментации и дает возможность оптимизировать их размещение.
  • Наличие алгоритма FragProtect, существенно ускоряющий процесс дефрагментации.
  • 6 методов дефрагментации.
  • Поддержка Drag & Drop и многое другое.
UltimateDefrag
UltimateDefrag
UltimateDefrag
UltimateDefrag
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 422
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Дефрагментаторы
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Отзывы о программе UltimateDefrag

(ерж про UltimateDefrag 5.1.10.0 [30-08-2017]

Версия UltimateDefrag 5.1.10.0 преодолела ошибки предыдущей версии, и теперь её можно смело устанавливать в комп. Работает.
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(ерж про UltimateDefrag 5.0.16.0 [15-05-2017]

Пользуюсь это программой ещё с 3-ей версии. Программа нравится: небольшой "вес" дистрибутива, довольно необычный интерфейс и асё что сказано о ней в "шапке" справедливо, однако хочу предостеречь относительно новой, текущей версии, которая получилась неудачной и плохо проводит процесс дефрагментации http://s3.micp.ru/ospkH.png
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